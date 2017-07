Eestlased välismaal: Zenjov lõi Poola liiga avavoorus värava

Eesti vs Belgia 09.06.2017

Läinud nädalavahetusel tehti algust Poola liiga uue hooajaga. Tänavu lööb kõrgliigas kaasa kolm Eesti koondislast, juba avavoorus oli oma uue koduklubi eest resultatiivne Sergei Zenjov.

Zenjov ja Krakowi Cracovia viigistasid koduväljakul Konstantin Vassiljevi ja Gliwice Piastiga 1:1. Zenjov viis kodumeeskonna juhtma 13. minutil, kuid külalised suutsid kõigest minut hiljem seisu viigistada. 75. minutil jättis Vassiljev penalti realiseerimata. Ken Kallaste ja Kielce Korona jaoks algab uus hooaeg täna õhtul, kui võõrustatakse Lubini Zagłębied.

Norra kõrgliigas sai tähtsa võidu tabeli viimane, Stavangeri Viking, kes alistas Karol Metsa abiga võõrsil 2:0 Oddi. Taijo Teniste ja Sogndal jäid kodus 0:3 alla Rosenborgile. Täna õhtul võõrustavad Nikita Baranov ja Kristiansund Enar Jäägeri koduklubi Vålerengat.

Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril jäid Andreas Vaikla ja Mariehamn (Soome) avamängus kodus 0:3 alla Varssavi Legiale. Kordukohtumine Poolas toimub sel kolmapäeval. Artur Pika koduklubi Barõssavi BATE (Valgevene) viigistas avavaatuses 1:1 Alashkertiga (Armeenia), kuid koondise vasakkaitsja meeskonna koosseisu ei kuulunud. Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril kaotas Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubi Vaasa Palloseura (VPS) võõrsil 0:2 Taani klubile Brøndby. Meerits seisis kogu kohtumise VPSi väravasuul, Jürgenson jälgis mängu varumeestepingilt. Kordusmatš Soomes leiab aset sel neljapäeval.

VPS oli pühapäeval võistlustules ka Soome kõrgliigas – nii Meerits kui ka Jürgenson tegid täismängu ning nende koduklubi alistas koduväljakul 3:2 Turu Interi. Oma debüüdi Lahti ridades tegi Henri Anier, kes sekkus oma uue koduklubi 1:1 viigimängus vahetusest mängu 58. minutil, mil Rovaniemi Palloseura vastu oldi veel 0:1 kaotusseisus. Mihkel Aksalu ja Seinäjoki JK (SJK) alistasid võõrsil 2:0 Jyväskylä JK ning SJK tõusis tabelis kaheksandaks. VPS, Lahti ja Mariehamn on vastavalt teisel, kolmandal ja neljandal tabelireal. Seitsmes on Ats Purje koduklubi Kuopio Palloseura, kes kohtub täna võõrsil HIFKiga. Marek Kaljumäe ja Kemi PS on 12 meeskonna konkurentsis kümnes.

Ilja Antonov jälgis oma uue koduklubi, Velenje Rudari kohtumist Domžalega varumeestepingilt, kui tema uus leivaisa alistas Sloveenia kõrgliiga avavoorus vastase 2:1. Kevin Kauber ja Jelgava viigistasid Läti meistrivõistlustel 1:1 Riia FS-iga. Kauber kuulus meeskonna algkoosseisu ja mängis 83 minutit.