Eestlased välismaal: väravad Kaljumäelt ja Prosalt

Läinud nädalal näitasid Euroopa väljakutel oma oskuseid mitmed eestlased, kui vastaste väravavõrke suutsid sahistada Marek Kaljumäe ja Albert Prosa.

Kaljumäe naasis vigastuspausilt edukalt, kui aitas PS Kemi treeningmängus 3:1 võidule Oulu Palloseura vastu. Kaljumäe viis oma meeskonna 1:0 juhtima 24. minutil. Soome karikavõistlustel saatis edu Vaasa Palloseurat, kes alistas täismängu teinud Marko Meeritsa ja Hindrek Ojamaa abiga 6:0 Tampere PV. Henri Anier mängis 90 minutit, kui Lahti tegi 2:2 viigi Tampere Ilvesega. Ats Purje koduklubi Kuopio Palloseura oli 6:2 üle AC Oulust, kui Purje sekkus 65. minutil vahetusest.

Albert Prosa oli möödunud esmaspäeval täpne Malta kõrgliiga mängus, kui tema värav aitas Valletta 3:1 võiduni Lija Athleticu vastu. Prosa lõi avapoolaja ainsa värava ning vahetati puhkama 78. minutil, kui Valletta juhtis 3:0. Valletta jõudis ka kohalikel karikavõistlustel poolfinaali, kui Zejtuni Corinthiansist (esiliiga) oldi üle 2:0. Prosa pääses karikamängus platsile 66. minutil.

Tšehhi kõrgliiga naasis talvepausilt, kui Siim Luts ja Bohemians 1905 alistasid 1:0 Brno Zbrojovka. Luts sai viibida väljakul 65 minutit, sest kohtunik andis talle teise kollase kaardi vea eest, mille sooritas tegelikult koondise poolkaitsja võistkonnakaaslane. Liigatabelis on Bohemians 1905 kuues. Karol Mets ja NAC Breda jäid Hollandi meistrivõistlustel 1:3 alla AZ Alkmaarile. 18 meeskonnaga liigas on NAC Breda hetkel 15. kohal.

Poola kõrgliigas said Konstantin Vassiljev ja Gliwice Piast möödunud nädalal kahest mängust kirja kokku kolm punkti. Esmalt jäädi kodus 0:2 alla Białystoki Jagielloniale, kuid seejärel alistati võõrsil 2:0 Gdanski Lechia. Vassiljev kuulus esimeses mängus algkoosseisu ja oli väljakul 62 minutit, teist kohtumist jälgis ta varumeestepingilt. Õnnetul kombel alistas Vassiljevi endine tööandja Białystok Jagiellonia veel ühe Eesti koondislase klubi, kui Krakówi Cracovia jäi neile alla 0:1. Sergei Zenjov sekkus vahetusest väljakule 67. minutil ning Jagiellonia võiduvärav sündis 60. minutil. Viigipunkti said kirja Ken Kallaste (90 minutit) ja Kielce Korona, kui võõrsil toimunud matš Nowy Sączi Sandecja vastu lõppes 3:3. Korona on tabelis kuues, Cracovia ja Piast on 16 meeskonnaga liigas vastavalt 11. ja 13. kohal.

Mattias Käit ja Ross County viigistasid Šotimaa kõrgliigas 1:1 Heartsiga. Käit kuulus meeskonna algkoosseisu ja mängis 59 minutit. Liigatabelis on Ross County jätkuvalt viimasel kohal. Ragnar Klavan Liverpooli koosseisu ei kuulunud, kui tema koduklubi alistas Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumises võõral väljakul FC Porto lausa 5:0. Oma meeskonna koosseisust jäi välja ka Rauno Sappinen, kui KFCO Beerschot Wilrijk tegi Belgia esiliigas 1:1 viigi Oud-Heverlee Leuveniga.

Slovakkia kõrgliigas sai kaotuse kirja Artur Pika koduklubi Ružomberok. Pikk mängis 90 minutit, kuid tema meeskond jäi 0:2 alla Žilinale, kes on liigatabelis teisel kohal. Ružomberok on tabelis viies. Ilja Antonov ja Velenje Rudar alistasid treeningmängus NK Aluminij (mõlemad Sloveenia kõrgliiga) 2:1. Nädalavahetusel tunnistati aga järgmises kontrollkohtumises NK Drava Ptuj 1:0 paremust. Mikk Reintam ja Trinec (Tšehhi esiliiga) viigistasid 1:1 Szeged 2011-ga (Ungari esiliiga), kui Eesti kaitsja sai kirja 90 minutit. Karl Mööl sai testimisel kirja 72 minutit, kui HB Koge (Taani esiliiga) jäi 0:1 alla Hvidovrele.

Sander Puri koduklubi Waterford alustas edukalt hooaega Iirimaa kõrgliigas, kui Derry City alistati 2:1. Puri jälgis kohtumist varumeestepingil. Mõned minutid sai kirja Kevin Kauber, kui The New Saints (Wales) kaotas Challenge Cupi poolfinaalis 1:2 Dumbartonile (Šotimaa).

Andreas Vaikla tegi kaasa kogu kohtumise ja Brent Lepistu sekkus mängu vahetusest, kui Kristiansund kaotas treeningmängus 0:1 Moldele (mõlemad Norra). Nikita Baranov kaasa ei teinud. Joonas Tamm ja Sarpsborg (Norra) alistasid kontrollkohtumises sama tulemusega Kaasani Rubini (Venemaa). Taijo Teniste mängis 45 minutit, kui Bergeni Brann alistas Ferenc Puskase akadeemia meeskonna 1:0. Läinud nädalal läksid omavahel vastamisi ka Teniste ja Tamme tööandjad, kui Brann oli Sarpborgist parem 3:2. Tolles mängus kuulus Teniste Branni algkoosseisu, Tamm mänguminuteid ei teeninud.