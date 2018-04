Eestlased välismaal: Klavan pidas Liverpoolis juubelimängu, Pikk pääses karikafinaali

Aste madalamal, Poola esiliigas, jäi Sergei Mošnikovi koduklubi Łęczna Górnik 0:2 alla Tychy 71-le. Mošnikov pääses vahetusest väljakule 69. minutil. 18 meeskonnaga liigas on tema meeskond eelviimasel kohal. Mänguajata jäi Rauno Sappinen, kui Beerschot (Belgia esiliiga) viigistas 2:2 Oostendega.

Sloveenia kõrgliigas kaotasid Ilja Antonov ja Velenje Rudar võõrsil 0:3 Domžalele. Antonov kuulus algkoosseisu ja mängis 55 minutit. Aleksandr Kulinitš sai kirja täismängu, kui Krško alistas 1:0 Gorica. Liigatabelis on Rudar neljas ja Krško seitsmes. Taani esiliigas said Karl Mööl ja HB Køge kirja 1:0 Fremad Amageri vastu. Mänguaega ei jagunud Hannes Anierile, kui Thisted jäi 0:3 alla Viborgile.

Šotimaa kõrgliigas tegi Ross County koduväljakul väravateta viigi Motherwelliga. Ross County poolkaitsja Mattias Käit jälgis kohtumist varumeestepingilt. Ross County on hetkel liigas viimasel kohal ning hooaja lõppedes langeks praeguse seisuga aste madalamale. Üleminekumängudele viiv koht on hetkel punkti kaugusel ning turvaline tsoon on kolme punkti kaugusel. Walesi kõrgliigas mängis tiitli kindlustanud The New Saints 3:1 üle Connah’s Quay, kui Kevin Kauber tegi kaasa avapoolaja, mille tema koduklubi 0:1 kaotas.

Iirimaa kõrgliigas sai Sander Puri teise poolaja alguses teise kollase kaardi, kui Waterford jäi möödunud nädala alguses 0:1 alla St Patrick’s Athleticule. Nädalavahetusel alistati eestlase abita 3:0 Bray Wanderers. Tabelis on Puri koduklubi 24 punktiga kolmas, Dundalk ja Cork City on teeninud neli punkti enam.