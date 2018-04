Eestlased välismaal: Klavan aitas Liverpoolil puuri puhtana hoida, kaks koondislast lõid värava

Läinud nädal oli edukas Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli jaoks, kes sai suure võidu kirja Meistrite liigas. Eesti jalgpallikoondise kapten teenis mänguaega nädalavahetusel, kui tema meeskond hoidis Premier League’is linnarivaali vastu puuri puhtana.

Liverpooli jaoks algas nädal suurepäraselt, kui kolmapäeval alistati Meistrite liiga veerandfinaali avakohtumises Manchester City lausa 3:0! Laupäeval kohtuti liigas võõrsil Evertoniga, kui matš lõppes väravateta viigiga. Vasakkaitsjana tegutsenud Klavan tegi kaasa kogu kohtumise. Liigatabelis on Liverpool 67 punktiga kolmas, sama punktisummaga on Tottenham neljas. Manchester United on teisena neist neli punkti eespool, kuid tabeli viiendat, Londoni Chelseat, lahutab esinelikust juba kümme punkti.

Nädalavahetusel tehti algust Soome kõrgliigaga. Lahti alustas hooaega 3:2 võiduga Turu Palloseura üle, kui skoori tegid mõlemad Lahti Eesti koondislased! Artjom Dmitrijev viis meeskonna 48. minutil juhtima ning Henri Anier suurendas Lahti eduseisu 88. minutil juba kolmeväravaliseks. TPS suutis mängu viimastel minutitel neile kaks väravat tagasi lüüa.