Eestlased välismaal: hea nädal Joonas Tamme ja Sarpsborg 08 jaoks

Tamm ja Sarpsborg 08 pääsesid edasi Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril, kui kahe mängu kokkuvõttes alistati Šveitsi meeskond St. Gallen. Avamängu võõrsil 1:2 kaotanud Sarpsborg 08 alistas neljapäeval toimunud korduskohtumises vastase 1:0 ning pääses edasi tänu võõrsil löödud väravale. Kolmandas eelringis on Norra klubi vastaseks Rijeka (Horvaatia), avamäng peetakse Norras neljapäeval. Edasi pääses ka Walesi klubi The New Saints, kes alistas Lincoln Red Impsi (Gibraltar). Avamängu kodus 2:1 võitnud The New Saints sai neljapäeval toimunud kordusmängus kirja 1:1 viigi, Kevin Kauber koosseisu ei kuulunud. Järgmises ringis on nende vastaseks Midtjylland (Taani).

Nädalavahetusel lõppes Norra kõrgliigas suvine paus ning Joonas Tamm aitas Sarpsborgi võiduni, kui viis oma meeskonna Stabæki vastu juba teisel minutil juhtima. Lõpuks võideti mäng 3:1. Kõik väravad löödi esimese 23 minutiga.

Enar Jääger jälgis varumeestepingilt, kuidas Vålerenga tuli viimaste minutitega välja 0:2 kaotusseisust Sandefjordi vastu, kui kodus võideldi välja 2:2 viik. Kristiansund tegi 1:1 viigi Oddiga, kui Kristiansundi ridades pääses viimasteks minutiteks väljakule Brent Lepistu, kuid Andreas Vaikla pidi leppima varuväravavahi rolliga. Mänguaega ei jagunud liigas ka Lillestrømi puurilukule Matvei Igonenile, kui tema koduklubi viigistas 2:2 Moldega.

Norra kõrgliiga vooru lõpetab täna Taijo Teniste koduklubi Bergeni Branni mäng Startiga. Brann on tabelis teisel kohal 35 punktiga, mängu enam pidanud Rosenborg on neist vaid ühe punktiga ees. Sarpsborg 08 on 29 punktiga viies, Kristiansund ja Vålerenga on teeninud võrdselt 24 punkti ning on tabelis vastavalt kaheksandal ja üheksandal kohal. Lillestrøm on 16 meeskonna konkurentsis 15 punktiga 13. kohal. Aste madalamal, Norra esiliigas, on Nikita Baranovi koduklubi Sogndal teisel kohal. Viimati sai Baranov kirja täismängu, kui kodus alistati 5:1 Levanger.