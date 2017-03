Möödunud nädalavahetus osutus edukaks mitme Eesti jalgpallikoondislase jaoks, kui oma koduklubide ridades tehti säravaid esitusi üle Euroopa.

Ragnar Klavan kuulus Inglismaal Liverpooli algkoosseisu ning aitas korraliku esitusega koduklubi 2:1 võiduni Burnley üle.

Klavan tegi võidumängus, kus tema meeskond 0:1 kaotusseisu võiduks pööras, kaasa 90 minutit. Liigatabelis on Liverpool neljas ning vahe kahe järgneva jälitaja, Londoni Arsenali ja Manchester Unitediga, on kasvanud vastavalt viie- ja kuuepunktiliseks. Siiski on mõlemal meeskonnal kaks mängu varuks.

Poola meistrivõistlustel alistasid Konstantin Vassiljev ja Bialystoki Jagiellonia 4:1 Ken Kallaste koduklubi Kielce Korona. Vassiljev mängis 73 minutit ja andis resultatiivse söödu, Kallaste jälgis kohtumist varumeestepingilt. Jagiellonia on liiga parimana teeninud 25-st mängust 48 punkti, Korona on 32 punktiga 16 meeskonna konkurentsis kümnes.

Valgevenes võitis Superkarika Artur Pika koduklubi Barõssavi BATE, kes alistas 3:1 Žodzina Torpedo-BelAZi. Pikk meeskonna koosseisu Superkarikafinaalis ei kuulunud.

Šotimaal viigistas tabel viimasel real asetsev Henri Anieri koduklubi Inverness võõrsil 1:1 Partick Thistle’iga. Anier tegi kaasa 82 minutit. Henrik Ojamaa kuulus Dundee algkoosseisu, mängis 56 minutit, kuid tema meeskond jäi võõrsil 0:2 alla Saint Johnstone’ile. 12 meeskonna konkurentsis on Dundee kaheksas.

Austria esiliigas aitas Ilja Antonov võiduni oma koduklubi SV Horni, kes alistas võõrsil 2:0 Floridsdorferi. Kümne meeskonnaga liigas on Horn 23. vooru järel kaheksas.

Iirimaa esiliigas viis Sander Puri võiduni Waterfordi, kui liiga teises voorus alistati võõrsil 2:0 Dublini University College. Kahe vooruga on Waterfordil kirjas maksimaalsed kuus punkti.

Frank Liivaku koduklubi Sarajevo teenis möödunud nädalal Bosnia ja Hertsegoviinas kaks võitu. Karikamängus Travnikuga vastu kuulus Liivak meeskonna algkoosseisu, liigamängus Široki Brijegi vastu eestlane mänguaega ei teeninud. Mõlemad kohtumised lõppesid Sarajevo 2:0 võiduga.

Soome karikavõistlustel sai nädala keskel jala valgeks Ats Purje, kui ründaja sahistas võrku Kuopio Palloseura (KuPS) 1:2 kaotusmängus Tampere Ilvese vastu. Purje kuulus nädalavahetusel taas meeskonna algrivistusse, kuid ei suutnud KuPSi päästa 2:4 kaotusest Espoo Honka vastu. Nädalavahetusel pidid kaotusevalu tundma ka Marko Meerits ja Markus Jürgenson, kui Vaasa Palloseura kaotas 0:2 Turu Interile.

Mihkel Aksalu ja Seinäjoki JK (Soome) jäid nädalavahetusel sõprusmängus 0:1 alla Molde FK-le (Norra). Aksalu tegi kaasa mängu esimese poolaja ning hoidis 45 minutiga oma puuri puhtana. SJK väravavõrk ei sahisenud kordagi nädala keskel, kui Aksalu abiga alistati 2:0 Europa FC (Gibraltar).

Norra klubides pallivad koondislased kuulusid sõprusmängudes oma meeskondade algkoosseisu, kui Karol Mets ja Stavangeri Viking alistasid 2:0 Bergeni Branni, Nikita Baranov ja Kristiansund tegid 1:1 viigi Aalesundiga ning Taijo Teniste ja Sogndal jäid 0:4 alla Lillestrømile.

Tšehhi meistrivõistlustel tegid Siim Luts ja Bohemians 1905 võõrsil väravateta viigi Brno Zbrojovkaga. Luts kuulus meeskonna algkoosseisu ning tegi kaasa esimese poolaja. Liigatabelis on Bohemians 12. kohal. Ungari kõrgliigas lõppes Mezőkövesd-Zsóry liigamäng Gyirmoti vastu 1:1 viigiga. Tarmo Kink teenis mänguaega 56 minutit. Mezőkövesd-Zsóry on tabelis kuues. Möödunud nädalavahetusel tehti algust Läti meistrivõistlustega. Kevin Kauberi koduklubi noppis avavoorust maksimaalsed kolm punkti, kui koduväljakul alistati 1:0 Babite. Kauber jälgis kohtumist varumeestepingilt.