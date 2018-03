Eestlased välismaal: edukas nädal Metsale ja Zenjovile

Läinud nädalal näitasid Euroopa väljakutel oma oskuseid Eesti koondislased. Taas Krakówi Cracovia algkoosseisu murdnud Sergei Zenjov aitas oma koduklubi kahe võiduni, Karol Mets ja NAC Breda alistasid Hollandi kõrgliigas Feyenoordi.

Zenjov ja Cracovia alistasid teisipäeval võõral väljakul 1:0 Płocki Wisła, nädalavahetusel oldi Gdynia Arkast üle 2:1. Zenjov kuulus mõlemas mängus algkoosseisu ning mängis vastavalt 76 ja 54 minutit. Ken Kallaste mängis möödunud nädalal 180 minutit ja Kielce Korona sai kirja kaks punkti – mäng Krakówi Wisłaga võõral väljakul lõppes 1:1, kodus tehti Szczecini Pogońiga 0:0 viik. Konstantin Vassiljev ja Gliwice Piast tegid nädala keskel võõrsil väravateta viigi Arkaga, kui Vassiljev mängis 82 minutit. Nädalavahetusel alustas Vassiljev mängu Zabrze Gorniku vastu pingilt. Kohtumine katkestati Piasti 1:0 eduseisult 80. minutil väljakule jooksnud fännide tõttu. Koondislaste klubidest on tabelis kõrgeimal kohal Korona, kes on 40 punktiga viiendal kohal. Cracovia on 32 punktiga kümnendal kohal ning Piast 25 punktiga 16 meeskonna konkurentsis 14. tabelireal.

Hollandi meistrivõistlustel sai vägeva võidu NAC Breda, kes alistas 0:1 kaotusseisust mulluse meistri Rotterdami Feyenoordi. Karol Mets tegi NAC Breda ridades kaasa kogu kohtumise. Tabelis tõusis NAC Breda 24 punktiga 14. kohale. Inglismaa Premier League’is tõusis teisele kohale Liverpool, kes alistas Ragnar Klavani abita 2:0 Newcastle Unitedi. Liverpoolist jääb ühe punkti kaugusele kolmandal real olev Manchester United, kes peab oma 29. vooru kohtumise täna õhtul võõrsil Crystal Palace’i vastu.

Slovakkia meistrivõistlustel tegid Artur Pikk ja Ružomberok väravateta viigi Prešovi Tatraniga. Pikk mängis 76 minutit. 12 meeskonnaga liigas on Ružomberok 33 punktiga kuuendal kohal. Homme kohtub Rudar kõrgliigas võõrsil Mariboriga. Mänguajata jäi Sander Puri, kui Waterford oli möödunud esmaspäeval Iirimaa kõrgliigas 2:0 parem ST Patrick's Athletic FC-st. Kolme mänguga on Waterfordil kirjas kuus punkti.

Soome karikavõistlustel alistasid Mihkel Aksalu ja Seinäjoki JK 1:0 Marko Meeritsa ja Hindrek Ojamaa koduklubi Vaasa Palloseura. Kõik eestlased said kirja 90 minutit. B-alagrupis sai SJK viie mänguga parimana kirja 13 punkti, VPS teisena kümme punkti. Mängu vähem pidanud Jarol on kirjas seitse punkti, kuid VPSi väravate vahe (+12) tähendab seda, et Jaro (+6) peaks edasipääsuks reedel KPV-d võitma kuue väravaga.

Taijo Teniste sai Bergeni Branni särgis kirja 90 minutit, kui alistati eestlase endine tööandja Sogndal treeningmängus 1:0. Rauno Sappinenita mänginud Wilrijki Beerschot alistas Belgias kõrgliiga üleminekumängu avavaatuses Brugge Cercle 1:0. Lumesaju tõttu lükati edasi Walesi meistrivõistluste kohtumine The New Saints (Kevin Kauber) – Bala Town. Külmalaine tõttu lükati edasi ka Šotimaa kõrgliiga voor, kus Mattias Käit ja Ross County pidid vastamisi minema Partick Thistle’iga. Külma ilma tõttu lükati edasi ka Taani esiliiga matš Fredericia – HB Køge. Seetõttu mängis HB Køge treeningkohtumise madalamas liigas palliva Holbæk B&I, kes alistati 5:1. Karl Mööl kuulus HB Køge algkoosseisu.