Eestlased domineeriksid Baltimaade koondises

Kaitseliinis hakkab ühtäkki Eesti pidu. Ragnar Klavani ja Karol Metsa tasemega keskkaitsjaid ei ole meie naabritel vastu panna, nii et nemad on kindlasti sees, aga ehk väikese üllatusena on ka mõlemad äärekaitsjad Eesti poisid, Taijo Teniste ja Ken Kallaste. Tenistele pakuvad konkurentsi küll välismaal pallivad mehed, leedukate Egidijus Vaitkūnas ja lätlaste Vladislavs Gabovs, ning Kallastele MLS-i mees Vytautas Andriuškevičius, kes on praegu vigastatud.