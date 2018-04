Eestis väravasoone leidnud Frank Liivak: pidin endas rahu leidma ja au alla suruma

Suurema osa elust välismaal veetnud 21-aastase Frank Liivaku jaoks läks eelmine aasta täielikult aia taha ning Bosnia ja Hertsegoviina tippklubi FK Sarajevo ridades ta lõpuks korralikku võimalust ei saanudki. Nii tuli asuda enda sees võitlema – kas proovida taas uues ja tundmatus kohas õnne või tulla esmakordselt Eestisse klubivutti mängima.

Nagu ta ise tõdeb, siis jäi peale kaine mõistus ja arusaam, et on viimane aeg hakata korralikult mänguaega koguma. Floras on endisest äärepoolkaitsjast tehtud tipuründaja ja lisaks mänguajale on tulnud ka väravad.

Floraga sõlmitud kahe aasta pikkuse lepingu kohta tõdeb ta, et mängupraktikata oli ta olukorras, kus tema tingimusi ei seadnud. „Aastane leping ei oleks olnud klubi suhtes aus. Kui on selline olukord, siis tuleb teha kompromisse. Olen tingimuste ja kõigega väga rahul.”