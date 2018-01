Eesti vutikoondise vaateväljas olev ründaja liitus Meistrite liigas palliva klubiga

Eesti jalgpallikoondise vaateväljas olev noor ründaja Kevin Kauber vahetas klubi, siirdudes lätlaste Jelgavast Walesi meistri The New Saintsi ridadesse.

22-aastane Kauber on viimased aastad suuresti veetnud välismaal pallides: 2012. aastal Soome siirdumise järel on ta aega veetnud ka Sloveenia ja Läti kõrgliigades. Eesti koondisesse on ta küll mõnel korral kuulunud, kuid platsile pole ta veel kordagi sinisärgis pääsenud.

TNS on Walesi jalgpalli valitseja, olles võitnud viimased kuus meistritiitlit järjest. Seetõttu saadakse pea igal suvel mängida ka Meistrite liiga eelringides, kus viimasel kolmel hooajal on esimene vastane ka alistatud.

Hooajal 2000/01 kohtuti Meistrite liiga esimeses eelringis sealjuures FC Levadiaga - toona jäi kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 6:2 peale Eesti klubi.