Eesti vutikoondise kaitsja: siirdun praeguse seisuga jaanuaris Inglismaale

Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja Artur Pikk tunnistas, et on praeguse seisuga jaanuarikuus Inglismaale siirdumas.

Augusti lõpus senisest koduklubist Barõssavi BATE-st lahkunud ning seega vabaagendiks saanud Pikk teeb praegu trenni FC Levadiaga, aga mõtleb juba peagi Inglismaale kolimisele - temast on huvitatud League One'is ehk tugevuselt kolmandas liigas palliv Fleetwood Town.

"Olin testimisel nädal aega, tegin nendega trenni ja ma meeldisin nende treenerile. Ta tahtis mind näha, aga sel hetkel oli BATE-ga diili raske teha," rääkis Pikk Soccernet.ee-le. "Fleetwoodil oli veel vaja oma vasakkaitsja maha müüa, et ma saaksin nendega liituda ja mängida. Kõik oli okei, aga praeguse seisuga on see jaanuarisse lükatud. Millelegi muule ma ei mõtle."

BATE-s läks tema elu õnnetult vigastuste tõttu. "Kui rääkida BATE-st, siis see aasta läks halvasti. Oli tõsine vigastus hooajaks ettevalmistumise ajal ja kevadel tuli täpselt sama vigastus uuesti. Kui tagasi hakkasin töötama, siis jäin pingile. Esimesel aastal mängisin, meeldisin neile, aga siis tulid vigastused. Ei vedanud ja läks raskeks. Ei saanud mängida enam, sealt tulid probleemid."

