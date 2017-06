Eesti vutiklubid said teada eurovastased: kes sai hea, kes halva loosi?

FCI Tallinn kohtub Meistrite liiga esimeses eelringis Malta meistri Hiberniansiga. Esimene kohtumine peetakse Maltal, kordusmatš Tallinnas.

Kui infonetlased avaringist edasi pääsevad, ootab neid teises ringis Austria tšempion RB Salzburg. Selles paaris peavad austerlased teise mängu kodus.

FC Levadia kohtub Euroopa liiga esimeses eelringis Iirimaa tipu Cork Cityga.

FC Flora kohtub Euroopa liiga esimeses eelringis Sloveenia klubi Domžalega.

Nõmme Kalju kohtub Euroopa liiga esimeses eelringis Fääri saarte klubi B36 Torshavniga.

Oma vastased said teada ka mitmed välisklubid, kus mängivad Eesti pallurid. Artur Pikk ja Barõssavi BATE lähevad Meistrite liiga teises eelringis vastamisi kas Armeenia klubi Alaškerti või andorralaste Santa Colomaga; Andreas Vaikla koduklubi Mariehamn aga tugeva Varssavi Legiaga.

Euroopa liiga esimeses eelringis läheb Frank Liivaku tööandja Sarajevo vastamisi Moldova klubi Zaria Baltiga; Marko Meerits ja VPS kohtuvad Ljubljana Olimpijaga; Mihkel Aksalu ja SJK madistavad Reykjaviki KRiga ning Kevin Kauber ja Jelgava kohtuvad ungarlaste Ferencvarosiga.

Meistrite liiga ja Euroopa liiga eelringide loos

Raul Ojassaar: Vaatame üheskoos ära ka Euroopa liiga teise eelringi loosi: see algab kell 15.30.

Raul Ojassaar: Teine Torshavni klubi HB käis mäletatavasti Kadrioru staadionil eelmisel aastal, kui mängiti FC Levadiaga. Levadialased said 1:1 ja 2:0 mängude järel edasi. Kalju vastaseks on aga B36 Torshavn.

Raul Ojassaar: Kui Kostja Vassiljev peaks Jagiellonias jätkama, siis läheb ta avaringis vastamisi Gruusia tiimi Batumi Dinamoga.

Raul Ojassaar: Frank Liivaku tööandja Sarajevo läheb vastamisi Moldova klubi Zaria Baltiga; Marko Meerits ja VPS Ljubljana Olimpijaga; Mihkel Aksalu ja SJK Reykjaviki KRiga. Kevin Kauber ja Jelgava kohtuvad ungarlaste Ferencvarosiga.

Raul Ojassaar: Levadia on Iiri klubide vastu Euroopas mänginud kuus kohtumist, võitnud neist ühe ning teinud kaks viiki korra (hooajal 04/05) saadi Bohemian FC vastu 0:0 ja 3:1 mängude järel edasi.

Raul Ojassaar: Kiiranalüüs: Kalju jaoks on loos soodne, Levadia jaoks halvim võimalikest, Flora jaoks on Domžale ka pigem nigel variant, kuid nende jaoks oleks ainult Ventspils hea olnud.

Raul Ojassaar: FC Flora avaringi vastane on Sloveenia klubi Domžale.

Raul Ojassaar: Cork City on Iiri liigas hetkel väga kõva: 17 võitu, üks viik, null kaotust. Väravate vahe 52:9!

Raul Ojassaar: Nõmme Kalju läheb vastamisi Fääride Torshavniga, Levadia iirlaste Cork Cityga!

Raul Ojassaar: Euroopa liigas käib loosiprotsess väga kiiresti - igas loosigrupis on meeskondadele seatud üks number, seega loositakse kümme paari korraga.

Raul Ojassaar: Meistrite liigas peetakse esimene ring 27.-28. juunil ja 4.-5. juulil, Euroopa liigas 29. juunil ja 6. juulil.

Vilemees: Millal kohtumised toimuvad?

Raul Ojassaar: Täpselt nii. Viis minutit veel!

Sidemen: millal euroopa liiga hakkab ? kl 2 ?

Raul Ojassaar: Artur Pikk ja BATE saavad vastaseks kas Armeenia klubi Alaškerti või andorralaste Santa Coloma. Soodne loos.

Raul Ojassaar: Nagu näha, läheb Andreas Vaikla koduklubi Mariehamn vastamisi tugeva Varssavi Legiaga, Magnus Pehrssoni Malmö aga makedoonlaste Vardariga.

Raul Ojassaar: Meistrite liiga teise eelringi loosi tulemused:

Raul Ojassaar: Salzburg läks eelmisel aastal Meistrite liiga teises eelringis kokku Läti meistri Liepajaga ning alistas nad kahe mängu kokkuvõttes 3:0.

Raul Ojassaar: Sarnaselt Malta meeskondadega pole ka ühegi Austria klubiga Eesti tiimid varem eurosarjas vastamisi läinud.

Raul Ojassaar: Esimene kohtumine toimuks FCI edasipääsu korral Tallinnas.

Raul Ojassaar: FCI Tallinna teise ringi võimalik vastane on RB Salzburg. Raske loos.

Raul Ojassaar: Nii - Infoneti avaringi edu korral on võimalikud vastased:Salzburg (AUT)Ludogorets Razgrad (BUL)APOEL (CYP) Qarabağ (AZE) Partizan (SRB)

Raul Ojassaar: Pisut infot Hiberniansi taseme kohta: eelmisel aastal osaleti Euroopa liiga esimeses eelringis ning saadi seal Slovakkia klubi Trnava Spartaki käest kahe matši kokkuvõttes 0:6 tappa.

Raul Ojassaar: Viie minuti pärast hakatakse pihta ka Meistrite liiga teise loosiga, kust selgub infonetlaste võimalik vastane järgmises ringis.

Raul Ojassaar: FCI Tallinn saab vastaseks Malta klubi Hiberniansi! Teise mängu peavad Eesti meistrid kodus.

Raul Ojassaar: Praegu algab Meistrite liiga esimese eelringi loos. Oma vastase saab teada FCI Tallinn. Kõik vastased on sellised, kelle vastu on Eesti klubi favoriidiks.

Raul Ojassaar: 20 võimalikust vastasest on Eesti klubid varem kohtunud vaid kahega: Walesi klubi TNSi alistas Levadia 2000. aastal kahe mängu kokkuvõttes 6:2, FC Vaduziga läks Nõmme Kalju kokku alles kaks aastat tagasi ning sai siis kindla 1:5 kaotuse.

Raul Ojassaar: Täna loositakse nii Meistrite liigas kui Euroopa liigas ära nii avaringi kui teise ringi vastasseisud. See tähendab, et Eesti klubid, kes alustavad kõik avaringist, saavad teada ka selle vastase, kes oleks edu korral nende järgmine oponent.

Raul Ojassaar: Tere päevast kõigile jalgpallisõpradele! See suvine põnev aeg on taas käes, kui Eesti klubid asuvad võitlusesse euromängudel - juba täna saame teada, millised vastased meie tiime avaringis ootavad!