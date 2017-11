Eesti võiduvärava löönud Liivak: kui silmad lahti tegin, nägin palli ja mõtlesin, et see on vaja sisse lüüa

Eesti jalgpallikoondise eest 1:0 võidumängus Vanuatu üle ainsa värava löönud Frank Liivaku sõnul sündis otsustav tabamus osaliselt tänu tema heale ninale.

Mängu 29. minutil andis Martin Miller Liivakule karistusalasse hea söödu, misjärel Liivak Vanuatu väravavahiga kokku põrkas, pikali kukkus, aga lahtise palli sellest hoolimata võrku suskas.

"Miller pani väga hea söödu mulle ja siis läksin väravavahiga võitlusesse, aga ma ei saanudki ära, kas see oli penalti või ei olnud penalti. Aga kui ma maas pikali olles silmad lahti tegin, nägin seda palli ja mõtlesin, et see on vaja sisse lüüa. Lõpuks sain varba vahele," rääkis ründav poolkaitsja Soccernet.ee-le.

Lõpuks jäigi Liivaku tabamus rabeda kohtumise ainsaks. "Arvan, et see värav kirjeldas täpselt meie tänast mängu, kuidas see välja nägi. Isiklikult ütlen, et kindlasti mu elu kõige raske mäng – just selles osas, mis seal väljakul toimus."