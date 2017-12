Eesti väravavaht lahkus Soome kõrgliigaklubist

Eesti väravavaht Marten Ritson on Soome kõrgliigaklubi SJK ridadest lahkunud, teatas klubi.

Ritson siirdus SJK ridadesse pärast pikka üleminekusaagat, milles talle heitis kaikaid kodaratesse lausa FIFA ise. Nüüd on 18-aastasel Eesti noortekoondislasel ees aga uus ja võimalik, et ka raske aeg - otsida tuleb uus klubi.

"Hetkel on mitu varianti ja päris kindel veel midagi pole. Ilmselt selgub uuel aastal," selgitas Ritson Delfile oma hetkeseisu, lisades, et võimalikke kosilasi on tal ka kodumaal.

Lõppenud hooajal kuulus Ritson ühes SJK liigamängus ka meeskonna pingile, kui mängust jäi eemale klubi tavapärane esiväravavaht Mihkel Aksalu.