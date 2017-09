Eesti U21 koondis sõidab suurt revanši võtma

Järgmisel nädala lõpus koguneb Eesti U21 jalgpallikoondis, kes valmistub 10. oktoobril toimuvaks valikmänguks Põhja-Iirimaaga. Noortekoondise peatreener Karel Voolaid teatas 18-mehelise nimekirja, kes sõidab U21 koondisega Põhja-Iirimaale.

Kaks meeskonda olid vastamisi Kadrioru staadionil juunikuus, kui külalised suutsid võtta kolm punkti. Kuigi Rauno Sappineni väravast mindi kohtumist 50. minutil juhtima, viigistas Põhja-Iirimaa David Parkhouse’i tabamusest mänguseisus 74. minutil. Võiduvärav sündis lisaminutitel penaltist, kui täpne oli Liam Donnelly.

Eesti on valiksarjas pidanud neli kohtumist. Lisaks Põhja-Iirimaale on napilt alla jäädud ka Slovakkiale ja Hispaaniale. Tabelis on Eestil kirjas üks punkt, kui juunis võõrsil toimunud mäng Albaaniaga lõppes väravateta viigiga. Põhja-Iirimaa on kogunud kolme mänguga kuus punkti – lisaks Eestile alistati ka Albaania, kuid tunnistati Slovakkia paremust.

Põhja-Iirimaa – Eesti kohtumine toimub Lurganis Mourneview Parkil, mis on koduks kohalikule jalgpalliklubile Glenavon FC-le. Staadion mahutab veidi enam kui 4000 pealtvaatajat. Kohtumine algab 10. oktoobril Eesti aja järgi kell 21.30.

Eesti U21 koondis:

Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN)

Kaitsjad

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Martin Mägi (18.06.1996) – Paide Linnameeskond (laenul Nõmme Kalju FC-st)

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Silver Grauberg (26.11.1996) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Poolkaitsjad ja ründajad

Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH)

Henri Järvelaid (11.12.1998) – Tallinna FC Flora

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Andre Järva (21.11.1996) – JK Tallinna Kalev

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FC Levadia

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Viljandi JK Tulevik (laenul Nõmme Kalju FC-st)

Herol Riiberg (14.04.1997) – Viljandi JK Tulevik (laenul FC Florast)

Kaspar Mutso (01.08.1998) – Tallinna FC Levadia

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Füsioterapeudid: Martin Kiho, Priit Ailt

Arst: Kaarel Kallandi

Mänedžer: Ljubov Lobõševa