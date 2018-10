Eesti U21 koondis lõpetas pettumustvalmistava valikturniiri Albaania vastu tehtud viigiga

Viigiga ei jäänud rahule ka U21 koondise peatreener Karel Voolaid. "Ei taha olla rahul. Tahtsime väga võita. Albaania tegi ka paljude teiste vastaste vastu häid esitusi ja tahtsime publikule näidata, et oskame mängida ja suudame võita."

Koondis lõpetab suhteliselt kurvailmelise valikturniiri võiduta. "Kuskil väga olulistes momentides, mis määravad jalgpallis lõpptulemuse, sellised erinevad momendid kaldusid vastaste poolele. Tuleb tunnistada seda, et need, kes meist rohkem punkte kogusid, olid meist kõvemad. Kõik meie vastased olid meeste eelmise EM-finaalturniiri koondiste järelkasvud, neil on hetkel käimas head ajad," nentis Voolaid.