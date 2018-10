Eesti U21 jalgpallikoondisele sillutas tee kaotuseni avaminuti värav

Eesti jäi juba avaminutil kaotusseisu, kui täpne oli Erik Jirka. Võõrustajad lõid oma teise värava 58. minutil, kui Matvei Igoneni suutis üle mängida Tomaš Vestenicky. Slovakkia tegi Eesti värava suunas kokku 17 lööki, millest 3 läksid raamide vahele, 10 mööda ning neli blokeeriti. Eesti sooritas 7 pealelööki, millest 1 läks raami, 1 mööda ja ülejäänud 5 blokeeriti, vahendab Soccernet.

Eesti U21 lõpetab oma valiksarja teisipäeval, kui Soccernet.ee-s otsepildis nähtavas mängus võõrustatakse Albaaniat. Eesti lõpetab alagrupi viimasena, sest hetkel on koos vaid üks punkt. Albaanial on eelviimasena kuus punkti. Alagrupi võidu on kindlustanud 24 silma kogunud Hispaania, Slovakkia on 18 punktiga teine, Põhja-Iirimaa 17 punktiga kolmas ja Island 11 punktiga neljas.