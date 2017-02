Eesti U21 koondise etteotsa asub uuest valiktsüklist Karel Voolaid. Uus peatreener on kindel, et head tulemused saavutatakse ühiselt püstitatud eesmärkide abil. Olulisel kohal on koostöö mängijatega ning individuaalne meisterlikkus.

Enamikes vanuseklassides noortekoondiste juures peatreenerina töötanud Voolaid toob uues ametis välja mitu nüanssi, neist ühe olulisemana koostöö A-koondisega, mille peatreener on varasem U21 juhendaja Martin Reim.

„Ülesandeks on U21 vanuseklassi mängijate ettevalmistamine A-koondise jaoks ja tahame rahvusvahelistes mängudes oma võimed maksimaalselt ära kasutada. Seeläbi tahame saavutada võimalikult häid tulemusi. Näen parandamisruumi erinevates mängumomentides, lisaks standardolukordades. Kindlasti saab suhtlemine A-koondisega olema väga hea, sest Martin Reim on varem ju ise selles rollis olnud ja teab, kui oluline see on,“ ütles Voolaid.

Igapäevaselt Eesti Jalgpalli Liidu koolitusosakonna juhatajana töötav Voolaid avaldas headmeelt selle üle, et mitmed noortekoondislased kandsid põhiraskust juba möödunud valitsüklis. Suvel alguse saavas valiksarjas esindavad Eestit mängijad sünniaastaga 1996 ja nooremad. „Enamus mängijaid on Eestis ja usun, et nad saavad Premium liigas mänguaega, mis võimaldaks neil olla heas vormis. Samas oleme olukorras, kus on võimalik, et U21 koondise mängijad tulevad ka Esiliigast, mis kindlasti pole parim arvestades eesootavate mängude taset.“

Kui varasemalt on U21 koondise aasta alanud varakult Venemaal Peterburis Kubok Sodružestval, siis tänavu turniiri ei toimunud. “Antud turniiril osalemine on olnud juba aastaid probleemiks, sest hooajaeelsel treeningperioodil on tulnud neil mängida väga lühikese aja jooksul liiga palju kohtumisi. On oluline, et mängijad said hooajaeelses ettevalmistuses veeta võimalikult palju aega oma klubidega ja teha regulaarselt trenni. Teisalt jäi üks võimalus U21 meeskonna ülesehitamiseks vahele – juurutada A-koondisele sarnast mängufilosoofiat ja katsetada erinevaid taktikalisi võimalusi,“ arutles peatreener.

Uues valiktsüklis, mis algab Eesti jaoks juunikuus, on meie vastasteks Hispaania, Slovakkia, Island, Põhja-Iirimaa ja Albaania. „Teada-tuntud mõtet, et võtame mäng korraga, soovin muuta koostöös mängijatega. Tahan esimesel kogunemisel mängijatega omavahel selgeks teha, millised on meie ambitsioonid antud kaheaastasel perioodil. Minu isiklikud ambitsioonid on väga kõrged, lisaks on vaja kogu U21 tiimi ja mängijate ühist soovi ja tahet, et anda endast maksimum igas mängus.”

Grupi favoriidiks peab Voolaid Hispaaniat. „Teiste U21 koondiste taset on hetkel keeruline hinnata, sest kunagi ei tea, kas vastased ja meie saame mängudes kasutada oma parimat valikut. Selge on see, et kõik vastased on väga tugevad - Slovakkia, Põhja-Iirimaa, Island, Albaania osalesid kõik viimasel EM-finaalturniiril ja kindlasti pole antud nende jalgpall hetkel madalseisus. Sellegipoolest ei soovi ma, et mängijad ühelegi mängule läheks mõttega, et midagi võimatut on.”

Eesti U21 koondise abitreener on uues valiktsüklis Ats Sillaste ning väravavahtide treeneriks Andrus Lukjanov. Sama treeneritetrio juhendab ka U23 koondist.

Eesti jalgpalli noortekoondiste treenerid:

U23 ja U21: Karel Voolaid, Ats Sillaste, Andrus Lukjanov

U19: Lars Hopp, Joel Lindpere, Aiko Orgla

U18: Argo Arbeiter, Liivo Leetma, Karli Kütt

U17: Norbert Hurt, Sander Post, Andrus Lukjanov

U16: Andres Koogas, Andrei Veis, Roland Kütt

U15 I: Jan Harend, Ilja Monakov, Andrus Lukjanov

U15 II: Ats Sillaste, Ludvig Tasane, Mattias Traublum