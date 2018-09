Eesti U19 jalgpallikoondis võttis Valgevenelt revanši

„Selle mängu eel me oma ideid tegelikult ei muutnud. Kaitsest lähtuvalt läksime peale ja otsisime kontrarünnakuid, aga esimesel poolajal jäi teravusest puudu. Täna mängisid mitmed mehed, kes mängivad madalamal tasemel, näiteks Esiliigas ja Esiliiga B-s. Selgelt käis kiirem tempo natukene üle jõu ja sellises olukorras on raske enda kasuks mängu kallutada, sest sellise kiirusega pole harjutud. Pressi all on raske häid otsuseid vastuseid vastu võtta, aga suures pildis ei ole mul mängijatele ühtki paha sõna öelda ja saadi kenasti hakkama,“ analüüsis Arbeiter.

„Teise poolaja alguses tekkis Alex Matthias Tammel suurepärane võimalus, aga kahjuks ei löönud ta seda ära. 15 minutit oli teisest poolajast mängitud ja oli näha, et vastane väsib – reageerisime vahetustega, tegime neid korraga kuus tükki, võtsime neid seejärel peale kõrgemalt ja tapsime nende mängu sellega ka ära. Selle pealt lõime ka värava ja kui aus olla, siis oleks võinud kaks tükki veel lüüa. Viimase 30 minutiga tekkis meil võimalusi päris ohtralt,“ kirjeldas ta mängu võtmemomenti.

„Nemad said mängu jooksul ohtlikuks ühel korral ja meil läks õnneks, et vastane ei karistanud meid kontrarünnakuga ära. Aga see oli ka kõik, rohkem nad täna meile ohtu ei kujutanud. Poiste ees müts maha, nad olid tublid,“ ütles Arbeiter lõpetuseks ja lisas, et Artur Šarnini ja Maksim Tšerezovi näol on leitud endale kaitsesse kaks tugevat lüli juurde.

Eesti U19 koondise aasta kulmineerub oktoobris Eestis toimuva valikturniiriga, kus meie vastasteks on Soome, Taani ja Itaalia.