Eesti U17 jalgpallikoondis võitis Balti turniiri

Eesti U17 tüdrukute jalgpallikoondis alistas täna Leedu eakaaslased tulemusega 3:1 ja tuli Balti turniiri võitjaks.

Turniiri avapäeval tegid Eesti ja Läti 1:1 viigi, eile aga võitis Läti Leedut 2:1, mis tähendas, et Eesti vajas Leedu vastu võitu ja seda parema väravate vahega kui Läti.

Alika Malešina viis Eesti 17. minutil juhtima, kuid Leedu vastus oli kiire - juba järgmisel rünnakul sündis viik. Annabel Jäära 40. ja Liisa Merisalu 44. minutil löödud väravad aitasid meie tüdrukud lõpuks 3:1 võiduni, mis tagas Balti turniiri esikoha.

„Me ei oodanud Balti turniirilt midagi kerget ja saimegi kaks rasket mängu. Kolm koondist olid enam-vähem võrdsed, meie mängisime oma taseme välja ja võitsime,“ lausus Eesti U17 tüdrukute peatreener Kaidi Jekimova. „Kummaski mängus ei olnud esimene poolaeg selline, nagu ma oodanud oleks, aga suutsime teisel poolajal juurde panna ja mängu muuta. Läti vastu oli väga palju olukordi, kus jõudsime trahvikastini, aga löögile ei suutnud minna.“

U17 koondise mängija Karolina Perv nõustus peatreeneriga. „Tõesti olid võrdsed vastased, ka täna oli mõlemal koondisel rohkelt võimalusi. Olime võistkonnana rohkem valmistunud kui Leedu, ei andnud alla, töötasime paremini. Nad mängisid ehk liiga palju individuaalsete oskuste peale, me proovisime söötu leida,“ rääkis 16-aastane poolkaitsja.

Jekimova sõnul on U17 vanuses mitu head ründemängijat, mis annab võimaluse rohkem rünnakule panustada - selleks aga peab olema julgust ise palliga mängida. „Oleme liiga tagasihoidlikud,“ tõi Jekimova välja eestlannade puuduse.

Kuidas mõjus tüdrukutele tähelepanu, mis sai osaks pärast avamängu Lätiga, kui matši videokokkuvõte kogus tuhandeid vaatamisi? „See andis meile jõudu juurde. Kõik olid õnnelikud, et ka meid pannakse tähele, mitte ainult poiste koondisi,“ sõnas Karolina Perv.

Oktoobris ootab U17 tüdrukuid ees Euroopa meistrivõistluste valikturniir, kus Tallinnas võõrustatakse Türgi, Hollandi ja Tšehhi eakaaslasi.

„Kaks laagrit on meil ees. Vastased valiksarjas on väga rasked, peame vaeva nägema, et hästi esineda,“ selgitas Kaidi Jekimova.

„Sügisel on tulemas rasked mängud. Valmistume põhjalikult - meile on koostatud individuaalsed jõu- ja jooksuharjutuste kavad,“ kinnitas JK Tallinna Kalevi poolkaitsja Perv. „Olen ühe korra varem A. Le Coq Arenal mänginud, karikafinaalis. See oli väga uhke tunne, publikut oli üle 400 ja kõik see tekitas erilise tunde. Oktoobris saab olema taas see võimalus.“