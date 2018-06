Eesti U17 jalgpallikoondis tuli kaotusseisust välja ja alistas Leedu

„Kui välja arvata mitteametlikud treeningmängud, siis see vanusegrupp sai oma esimese ametliku võidu rahvusvahelises mängus. Areng on olnud silmnähtav, sest viimati kaotasime näiteks Leedule 1:4 ja täna võitsime 2:1. See näitab, et oleme meeskonnana edasi läinud,“ ütles Hopp.

„See turniir näitas, et meil on ka palju arenemisruumi. Kehaline ettevalmistus on kõige vundamendiks, sest kui vajalikul kiirusel joosta ei suuda, siis on keeruline heal tasemel vastasega mängida. Sealt edasi tulevad juba tehnilised osad nagu näiteks söödukvaliteet ja esimene puude. Proovime tööd teha ka mängijate agressiivsusega – täna saatsime poisid väljakule mentaliteediga, et peame võitma ja vajadusel võtame vastase kontrarünnakud kasvõi veaga maha. Ei luba neil mängida! Seda võitluslikku suhtumist on rohkem vaja. Otsustavaks võivad saada ka duellid – kuigi olime lähedal punktidele ka esimeses kahes mängus ning meil oli palju ebaõnne, siis Läti vastu võitsime veidi alla poole duellidest ja Soome vastu oli see protsent meil vaid 42. Nii ongi keeruline võita. Täna olime vastasest ka kahevõitlustes paremad,“ analüüsis Hopp.

„Neid individuaalseid asju saab iga mängija ise arendada, kui ta soovib kõvasti töötada ja rohkem kui vastane. Nad ise nägid, milline näeb välja nende mäng, kui nad individuaalselt arenevad. Meeskondlikult on mul keeruline midagi ette heita, sest olen ka seda varem esile toonud, et poisid saavad aru, millist jalgpalli me mängida soovime. Iga kohtumisega läks see paremaks. Nüüd on vaja individuaalset juurde panna ja mõelda, kuidas hea tempoga mängu kogu 80 minuti vältel käima panna. Kas ma vaatan enne söötu väljakule ja tean, kuhu mängida? Need on noormängija jaoks töövahendid, mida peab enda jaoks korras hoidma. Eriti siis, kui on soov mängida kõrgemal tasemel,“ ütles Hopp lõpetuseks.

Leedu jäi turniiril neljandaks, kui kodumeeskonnal jäi punktiarve avamata. Kui Eesti oli punktidele lähedal nii Läti kui ka Soome vastu, lepiti kolme punkti ja kolmanda kohaga. Esikoha saavutas Läti, kes viigistas täna 1:1 Soomega. Mõlemad teenisid seitse punkti.