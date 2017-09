Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas Luksemburgile 1:4. Hurt: me polnud piisavalt teravad

Eesti U17 jalgpallikoondis pidi eile maavõistlusmängus EJL-i TNTK staadionil tunnistama Luksemburgi eakaaslaste 1:4 paremust. Seejuures löödi matši viiest väravast neli viimase kaheksa minuti jooksul.

Külalised alustasid EJL TNTK staadionil mängu paremini, mille kinnituseks asuti 18. minutil Dany Camilo Almeida tabamusest 1:0 juhtima. Teisel poolajal tuli Eesti mängu hästi tagasi, suutis rohkem palli hoida ja vastasele survet avaldada. 72. minutil sündis viigivärav, kui eestlased karistuslöögi hästi lahti mängisid ja Henri Välja löök sihile jõudis, vahendab jalgpall.ee.

Luksemburgi vastus oli aga kiire: Yannick Cervellera värav vaid minut hiljem ja Dany Camilo Almeida tabamus 77. minutil tegid seisuks 3:1, lõppseisu 4:1 vormistas omavärav.

„Mängu alguses ei olnud me niivõrd teravad kui pidanuksime olema. Oli näha, et polnud selliseks tempoks valmis ja lasime vastase kiirest tegutsemisest endale ohtu tekitada, kuigi see info oli meeskonnani viidud. Luksemburgi paremal äärel oli mõlemal poolajal väga tehniline mängija, jäime seal hätta,“ tõdes U17 koondise peatreener Norbert Hurt.

Hurda sõnul alustati teist poolaega hästi, sest vaheajal õnnestus teha parandusi, mille abil vastase käigud lukku pandi. „Saime mängu enda kontrolli alla ja sealt tuli ka viigivärav. Tegime seejärel mõned riskantsed otsused kaitses, mis tõid vastastele väravad, mäng lagunes. Hakkasime liialt keskenduma tagasilöömisele.“

U17 peatreener selgitas, et vastasega võrreldes tehti teadlikult vähem vahetusi, sest EM-valiksarjas on lubatud vaid kolm vahetust. Reedel, 15. septembril kell 12 on Eesti ja Luksemburgi U17 koondised taas EJL TNTK staadionil vastamisi - siis alustab Eesti poolelt uus koosseis.