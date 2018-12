Esimesed treeningkogunemised on nii Kaljul, Levadial kui ka Floral peetud. Suuremalt jaolt on kõigil tehtud ka plaan, kuidas hooajale vastu minnakse. Nii Flora kui ka Kalju üritavad jaanuaris mõne mehe rahaks teha. Kõik tahavad veebruaris pidada rahvusvahelisi kontrollmänge. Levadia läheb kaheks nädalaks Küprosele, teiste plaanid on veidike salajasemad.