Selle aasta 10. juunil peetaval Eesti – Soome 100+ jalgpalli maavõistlusel on hetkeseisuga kirjas juba 112 võistkonda – 67 Eestist ja 45 Soomest.

„Kutsume üles kõiki võistkondi end kirja panema, sest see on ainulaadne võimalus olla osa Eesti koondisest. Oodatud on tõesti kõik: poisid, tüdrukud, noored, vanad, ranna- ja saalijalgpallurid, erinevad ettevõtted ja organisatsioonid, sõpruskonnad," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Teatavasti ühendasid Eesti ja Soome jalgpalliliidud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu.

Registreerimine on avatud ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info.

Praegu on juba end kirja pannud Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve, Jõhvi, Valga, Tarvastu, Elva, Keila, Narva, Sillamäe, Antsla, Anija, Loo, Lelle, Rakvere, Kuressaare, Raasiku ja mitmete teiste paikade võistkonnad.