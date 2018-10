Eesti – Soome Rahvuste liiga kohtumist teenindab Premier League’i kohtunik

39-aastane Pawson on olnud Inglismaa Premier League’i kohtunik 2013. aastast, kaks aastat hiljem jõudis ta FIFA nimistusse. Pawson on tänavu lisaks kodusele tippliigale teenindanud kohtumisi eurosarjades, kui hooaja alguses mõistis ta õigust nii Euroopa liiga kui ka UEFA Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiridel, samuti on tänavusest hooajast tema nimel Zagrebi Dinamo – Fenerbahce Euroopa liiga alagrupiturniiri matš. Premier League’is on tal sellest hooajast kirjas kuus kohtumist, nende hulgas tippmeeskondade Manchester United – Tottenham Hotspur kohtumine 27. augustist.

Abikohtunikena teenindavad mängu Lee Betts ja Ian Hussin, otsajoonte taga aitavad tähtsaid otsuseid vastu võtta lisakohtunikud Jonathan Moss ning Christopher Kavanagh. Neljas kohtunik on Edward Smart (kõik Inglismaa). Kohtunike tegevust hindab prantslane Bertrand Layec.

UEFA Rahvuste liiga matš Eesti – Soome toimub reedel, 12. oktoobril A. Le Coq Arenal. Festivaliala avatakse kell 19.45, Ott Leplandi esinemine algab kell 20.15. Koondised tulevad soojendusele kell 21.00, mängueelne rivistus toimub ja hümnid kõlavad kell 21.30, avavile antakse kell 21.45.