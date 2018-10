Eesti - Soome jalgpallimängu eel avatakse festivaliala

Festivaliala külastajatel on võimalus panna oma oskused proovile Speedboxi löögivõistlusel, mille parimatele on A. Le Coq välja pannud auhinnad. Sportlandi telgist ja Sportland Football poest on võimalik soetada fännitooteid, sealhulgas on saadaval soojad pleedid, mütsid ja kindad.

Jalgpalliliidu toetaja ABC Motorsi poolt on uudistamiseks väljas maasturid. Festivalialale tulijaid ootab ees värskelt avatud Amps Arena, kus saab keha kinnitada. Festivalialal liiguvad ringi jalgpalliliidu vabatahtlikud, kes teevad soovijatele sinimustvalgeid näomaalinguid. Kiireimatele toetajatele jätkub ka laululehti, mida saab voltida plaksutiteks ja mille abil saab Kalevipoegadele tribüünidel häälekalt kaasa elada.

Orienteeruvalt kell 20.15 alustab festivalialal esinemist Ott Lepland oma bändiga.

Eesti - Soome UEFA Rahvuste liiga matš peetakse reedel, 12. oktoobril A. Le Coq Arenal. Koondised tulevad soojendusele kell 21.00, mängueelne rivistus toimub ja hümnid kõlavad kell 21.30, avavile antakse kell 21.45.

Jalgpalliliit soovitab mängule tulla varakult, et vältida järjekordi ja saada osa festivaliala melust. Seoses festivalialaga on A. Le Coq Arena ümbruses liiklus oluliselt piiratud. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel tuleb parkimiseks varuda aega ja leida sobiv koht staadionist kaugemal.

Eesti – Soome pääsmed hinnaga 13 kuni 18 eurot on saadaval Piletilevis. Kohapeal on pileti hinnaks 18 eurot.