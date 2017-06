EESTI - SOOME 100+ | Eesti üldvõit! Luule Komissarov, Jüri Ratas ja paljud teised tegid soomlastele tuule alla

Eesti - Soome 100+

Jalgpalliliidust täpsustatakse, et lõppseis jäi tõepoolest 62:49, millele lisandusid viis viiki. Kokku peeti seega 116 matši!

Aga nüüd peaksid olema tulnud kõik tulemused - ja Eesti on saanud esialgsetel andmetel 62:49 võidu! Vägev!

Osasid mänge tilgub aga veel isegi juurde. Kõik ei ole võib-olla oma mängudest varem teada andnud.

Hetkeseis on 55:43 ning kui turniiri koduleht õigust räägib, on endiselt laekumata 13 mängu tulemused, mis tähendab, et Eesti võitu veel ametlikult tähistada ei saa, aga sellegipoolest on üsna selge, et oleme maavõistlust võitmas. Heia Eesti!

Eesti endised vutituusad said Soome legendidelt 1:4 kaotuse. Soomlaste eest tegid teiste seas kaasa Jari Litmanen, Jussi Jääskeläinen ja Mikael Forssell, Eesti poolelt kuulusid koosseisu näiteks Tarmo Rüütli, Sergei Terehhov, Pavel Londak, Andrei Stepanov, Urmas Rooba ja Joel Lindpere. Vaata meeskondade täielikke koosseise siit!

Eesti näitlejad on kõvemad jalkaässad kui Soome omad! Meie mehed ja naised eesotsas Luule Komissarovi, Mait Malmsteni, Tõnu Oja ja paljude teistega tegid Soome näitlejate liidule tuule alla koguni 4:0! https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=197288

Võõrsil oli võidukas FC Toompea, kes oli tulemusega 4:2 üle FC Babylonist.

Põhja-Tallinna JK Volta alistas FC Honka/2 koguni penaltitega - normaalaeg jäi 2:2, 11 meetri trahvilöögid 5:4!

Eesti on suurendanud eduseisu juba 52:43 peale. Nii hoida!

Kena võidu sai kirja FK Kolgaküla Liiga, kes alistas võõrsil Greenstep Oy tulemusega 4:3.

TÜ Fauna Female vs KP-75/Oikkupolvet kohtumises said tasavägises mängus eestlannadele paraku määravaks lihtsad individuaalsed eksimused. Skoor soomlannadele 4:5, kuid jäädi sõpradeks!

Eesti on tablool väikese õhuvahe sisse saanud - 33:28! Mänge on aga veel pidada küll ja veel.

Jalgpallihaigla sai oma Soome vastastelt 1:4 kaotuse. Foto: Kuldar Pajula

Fotod Politsei- ja Piirivalveameti 4:1 võidust Soome kolleegide üle: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=197280

Nüüd pakutakse meile ka Riigikantselei ja Valtioneuvoston kanslia vahelise mängu resultaati: soomlased võitsid 1:0.

Veel üks pilt Brüsselis peetud Eesti ja Soome U10 maavõistlusest, mille Soome lapsed 4:1 võitsid.

Esimene tulemus on laekunud ka Brüsselist, kus sealsed eestlased on soomlastele kaotanud 0:1.

Kes meie riigiisadest nii võimsa pommi virutas? https://www.instagram.com/p/BVKERkBAVpu/

Trobikond tulemusi on jälle tabelisse kantud. Eesti on korralikult ette rebinud - 15:9.

Oi-oi! Viimase info kohaselt on Soome jõudnud 9:9 viigiseisuni. Vaata kõiki tulemusi siit

Šnelli staadionil käib riigikantseleide mõõduvõtt. Mängib ka peaminister Jüri Ratas. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=197256

FC Levadia naised kaotasid Soomes penaltitega HPS Queensile 0:1. Pinge kasvab...

Jälle üks ports mänge läbi. Aga positiivne on, et skoor on endiselt meie kasuks. Kaotusega pidi leppima Narva United, kes kaotas Soomes 1:5 Kallio meeskonnale. Teise kaotuse tõi meile Roba All Stars, kes võõrsil jäi alla Stray Dogi nimelisele võistkonnale 4:8.

Soome sai Tammeka Cup noorteturniiril esimese silma pähe - üldskoor 2:1.

Selgusid tänase legendide mängude koosseisud!Soome: Mikael Forssell, Veli Lampi, Jussi Jääskeläinen, Peter Enckelman, Mika Kottila, Roni Porokara, Teemu Tainio, Tommi Kautonen, Jari Ilola, Harri Ylönen, Ville Nylund, Jussi Nuorela, Paulus Roiha, Janne Lindberg, Marko Tuomela, Jari Litmanen, Petri Helin, Alexei Eremenko jr, Antti Sumiala.Eesti: Londak, Vessenberg, Stepanov, Urmas Rooba, Allas, Pari, Meelis Rooba, Terehhov, Lindpere, Meet, Jevgeni Novikov, Anniste, Bärengrub, Vahur Vahtramäe, Jaan Õun, treener Tarmo Rüütli. Eesti eest astub võistlustulle 691 mängu jagu A-koondise kogemusi!

Esimesed mängud on juba peetud. Tammeka Cup turniiril tõid Eestile punkti JK Merkuur-Juunior (4:0 Honka Zombit Keltaiset vastu) ja JK Tammeka Sinine (purustas 6:0 HIFK/Redi)