EESTI - SOOME 100+ BLOGI | Noored Tartu vutipoisid viisid Eesti suurt maavõistlust juhtima

Täna peetakse Eestis ja Soomes erinevates linnades kahe riigi vahelised jalgpallilahingud, tähistamaks Eesti ja Soome 100. sünnipäeva. Delfi teeb terve päeva kestvatest sündmustest otseblogi ning uuendab jooksvalt riikide skoori.



Eesti - Soome 100+ Selgusid tänase legendide mängude koosseisud!Soome: Mikael Forssell, Veli Lampi, Jussi Jääskeläinen, Peter Enckelman, Mika Kottila, Roni Porokara, Teemu Tainio, Tommi Kautonen, Jari Ilola, Harri Ylönen, Ville Nylund, Jussi Nuorela, Paulus Roiha, Janne Lindberg, Marko Tuomela, Jari Litmanen, Petri Helin, Alexei Eremenko jr, Antti Sumiala.Eesti: Londak, Vessenberg, Stepanov, Urmas Rooba, Allas, Pari, Meelis Rooba, Terehhov, Lindpere, Meet, Jevgeni Novikov, Anniste, Bärengrub, Vahur Vahtramäe, Jaan Õun, treener Tarmo Rüütli. Eesti eest astub võistlustulle 691 mängu jagu A-koondise kogemusi! Esimesed mängud on juba peetud. Tammeka Cup turniiril tõid Eestile punkti JK Merkuur-Juunior (4:0 Honka Zombit Keltaiset vastu) ja JK Tammeka Sinine (purustas 6:0 HIFK/Redi)

Eesti ja Soome jalgpalliliidud ühendasid jõud, et tähistada mõlema riigi olulist tähist - Soome saab tänavu 100. aastaseks, Eesti peab oma juubelit 2018. aastal. Selle auks korraldatakse suur maavõistlus, mille raames võtavad mõõtu mõlema riigi erinevad võistkonnad. Kõikide mängude tulemusena tekib üldskoor ja selgub, kumb on parem jalgpalliriik.

Eestis toimuvad mängud:

kell 11:00 Rasmus Värki Jalgpallikool – FC Aztecas (Kotka staadion, Tallinn)

kell 12:00 MRJK 2008 I - KyIF08 I (Viimsi Pargiplatsid)

kell 12:00 Pärnu JK Vaprus karud (04) – MiKi (04) (Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstmuruväljak)

kell 13:00 Tallinna FC Ajax (03) – FC Reipas/Musta (03) (Ajaxi kunstmurustaadion, Tallinn)

kell 13:00 Pärnu JK Vaprus naiskond – LePakot (Nike Arena, Tallinn)

kell 13:00 Transiidikeskuse AS – PPV (Lasnamäe Spordikeskuse staadion)

kell 13:00 JK 32. Keskkool – PPV Millenium (Tallinna 32. Keskkooli staadion)

kell 13:30 Eesti Riigikantselei – Valtioneuvoston kanslia (Šnelli staadion, Tallinn)

kell 13:30 Rumori Calcio II – FC World (Kotka staadion, Tallinn)

kell 14:00 Politsei- ja Piirivalveamet – Helsingin Poliisifutis (Narva Fama staadion, Narva)

kell 14:00 Pärnu JK Vaprus – HooGee (Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstmuruväljak)

kell 14:00 Põhja-Tallinna JK Volta – FC Honka II (Sõle Jalgpallihall, Tallinn)

kell 14:00 Kristiine JK – PETO/MJK (Kalevi Keskstaadion, Tallinn)

kell 14:00 Nõmme Kalju FC RL (06) - PPJ Eira P07 Oranssi (06) (Hiiu kunstmurustaadion, Tallinn)

kell 14:15 SibboV (01) – Nõmme United FC (01) (Nikkilä keskus N, Sipoo)

kell 14:30 Kuusalu JK Rada – SibboV (Kuusalu Spordikeskuse staadion)

kell 14:50 Nõmme Kalju FC Sinine (06) - PPJ Eira P07 Valkoinen (06) (Hiiu kunstmurustaadion, Tallinn)

kell 15:00 Rakvere JK Tarvas (05) – PPJ (05) (Rakvere kunstmurustaadion, Rakvere)

kell 15:00 Rakvere JK Tarvas (06) – MiKi/E10 (06) (Rakvere kunstmurustaadion, Rakvere)

kell 15:00 MRJK naised – Maradonnat (Viimsi)

kell 15:00 Laheda SK – Jari Tolsa FC (Tilsi staadion)

kell 15:00 Ambla Vallameeskond – Taipalsaaren Kunnan Joukkue (Ambla staadion)

kell 15:30 Keila JK naiskond – FC Fox (Keila staadion)

kell 15:40 Nõmme Kalju FC Must (06) - PPJ Eira P07 Sininen (06) (Hiiu kunstmurustaadion, Tallinn)

kell 16:00 FC Eston Villa – Kuopion Elo (Sõle Jalgpalliväljak, Tallinn)

kell 16:00 Tallinna FC Zapoos – I-HK/PoikiiViel (Kalevi Keskstaadion, Tallinn)

kell 16:00 FC ERR naiskond – FC Afrodite (Šnelli staadion, Tallinn)

kell 16:00 Fauna Female – KP-75 Oikkupolvet (Kaagvere jalgpallistaadion)

kell 16:30 Pärnu Vaprus (04) – MiKi (04) (Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstmuruväljak, Pärnu)

kell 17:00 Eesti Näitlejate Liit – Suomen Näyttelijäliitto (A. Le Coq Arena, Tallinn)

kell 17:00 Pärnu Veteranid 85 - FC Kiffen KKI45 (Pärnu Rannastaadion, Pärnu)

kell 17:00 JK Viljandi – FC Puimur II (Sportland Arena, Tallinn)

kell 17:00 Reimi JK/Viimsi MRJK (05) – KyIF (05) (Viimsi Pargiplatsid, Viimsi)

kell 17:30 Korporatsioon Vironia - Karjalainen Osakunta (Kotka staadion, Tallinn)

kell 18:00 Jõgeva SK Noorus-96 – KeuPa (Jõgeva linnastaadion, Jõgeva)

kell 18:00 Reimi JK (04) – KyIF (04) (Viimsi Pargiplatsid, Viimsi)

kell 18:30 Pärnu Vaprus (03) – FC Reipas (03) (Pärnu Ühisgümnaasiumi kunstmuruväljak)

Soomes toimuvad mängud:

kell 12:00 Stray Dog – Roba All Stars (Narinkkatori, Helsingi)

kell 12:00 Jalkapallon Pelaajayhdistys (JPY) – S. Narva United FC (Kallio spordihall, Helsingi)

kell 12:30 Team VanPa – Paide Linnanaiskond Tapa (Tikkurila TN, Vantaa)

kell 12:45 HPS Queens – FC Levadia Ladies (Heeros Areena, Helsingi)

kell 13:00 Työ- ja Elinkeinoministeriö – Eesti Töötukassa (Väinämöinen TN, Helsingi)

kell 13:00 Soome U18 – Eesti U18 (Telia 5G Arena, Helsingi)

kell 13:15 HJK Socrut – Rakvere JK Tarvas Emad II (Heeros Areena, Helsingi)

kell 13:15 KopsAkat – Rakvere JK Tarvas Emad (Heeros Areena, Helsingi)

kell 13:30 Jokerit FC – Raasiku FC Joker (Brahe/Kallio TN 1, Helsingi)

kell 13:45 Öljysheikki – Valus Sats (Kallio spordihall, Helsingi)

kell 14:00 PPJ Eira (06) – Kiviõli Irbis JK (06) (Siltamäki nap 1 N, Helsingi)

kell 14:10 PPV (03) – Põlva FC Lootos (03) (Pitäjänmäki TN, Helsingi)

kell 14:30 Roba All Stars – Stray Dog (Narinkkatori, Helsingi)

kell 14:30 LePa – Pärnu JK Poseidon (Leppävaara stadion, Espoo)

kell 14:30 SexyPöxyt – FC Error United (Laaksolahti TN, Espoo)

kell 14:30 PPJ Mutsit – Rakvere JK Tarvas Emad (Heeros Areena, Helsingi)

kell 15:00 FC Fortuna – Jõhvi FC Lokomotiv (Siltamäki 1 N, Helsingi)

kell 15:00 LuVe – JK Jalgpallihaigla (Luvia TN, Luvia)

kell 15:15 FC Babylon – FC Olympic Olybet (Pitäjänmäki TN)

kell 15:00 Käpylä Maanantai PP ’11 – Tallinna FC Reaal (Brahe/Kallio TN, Helsingi)

kell 15:00 FC Kontu/sininen (06) – SaareMaa JK aaMeraaS (06) (Kontula TN 1, Helsingi)

kell 15:00 VaKo Sport – Antsla JK

kell 15:30 Special Olympics Finland – Special Olympics Estonia (Telia 5G Arena, Helsingi)

kell 15:30 FC Peltirumpu All Stars – SK Tääksi (Lehtomäki TN, Kouvola)

kell 16:00 EsPa – Kohtla-Järve JK Järve (Matinkylä tn 1, Espoo)

kell 16:00 Kponsi – EMÜ SK (Korian Liikuntakeskus, Kouvola)

kell 16:00 Helsingin Icehearts (03) – Kiviõli Irbis JK (03) (Siltamäki 2 N, Helsingi)

kell 16:00 FC Kontu (T-03) – Kuusalu Kalev JK (T-03) (Kontula TN 1, Helsingi)

kell 16:30 KäPa AC White (05) – Sparta II (05) (Kumpula TN 1, Helsingi)

kell 17:00 Suomen Sankarit – Eesti jalgpallilegendid (Telia 5G Arena, Helsingi)

kell 17:00 FC Babylon V – Toompea FC (Pitäjänmäki TN, Helsingi)

kell 17:00 FC Nekkarin Pallo – FC Soccernet (Varkauden Keskuskenttä, Varkaus)

kell 17:00 FC Kyllikki – FC TransferWise (Leppävaara staadion, Espoo)

kell 17:00 Greenstep Oy - FK Kolgaküla Liiga (Brahe/Kallio TN 1, Helsingi)

kell 17:45 KäPa AC Black (05) – Sparta (05) (Kumpula TN 1, Helsingi)

kell 18:00 PaRi/A – Jõgeva FC Wolves (Hippos, Jyväskylä)

kell 19:30 KyIF – Invictus (Urheilupuiston Keskusnurmi, Kirkkonummi)

Mujal toimuvad mängud:

kell 12:15 FC Estonia Brussels U8 – Finland United Brussels U8 (Stade d’Ixelles, Belgia)

kell 12:50 FC Estonia Brussels U10 – Finland United Brussels U10 (Stade d’Ixelles, Belgia)

kell 13:15 FC Estonia Brussels U13 – Finland United Brussels U13 (Stade d’Ixelles, Belgia)

kell 15:00 FC Estonia Brussels – Finland United Brussels (Stade d’Ixelles, Belgia)

Lisaks lähevad suure maavõistluse mängudena kirja ka samal päeval Tartus Tammeka Cup’il toimuvad kohtumised Eesti ja Soome võistkondade vahel.