Eesti saalijalgpallikoondis üritab lõunanaabrite vastu kurva seeria lõpetada

Esmalt minnakse vastamisi laupäeval, 1. detsembril kell 19.00 Viimsi Kooli Spordikompleksis. Teine kohtumine peetakse järgmisel päeval, 2. detsembril 13.00 Raasiku Põhikooli spordisaalis.

Saalijalgpallikoondis on Lätiga kohtunud 12 korral. 11 korda on triumfeerinud lõunanaabrid, 2013. aasta Balti turniiril õnnestus Eestil 5:5 viigistada.

Kohtumiste pääsmed tulevad müüki Piletilevisse, lisaks on need saadaval kohapeal. Ühe pääsme hind on 3 eurot. 1954. aastal või varem sündinutele ning 2012. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.