Eesti rannajalgpallikoondis sai uue peatreeneri

Eesti rannajalgpallikoondist kolm aastat juhendanud Rando Rand meeskonna eesotsas ei jätka. Uueks rannajalgpallikoondise peatreeneriks on Kristian Marmor.

„Olen ala juures pikalt olnud mängijana, nüüd ka treenerina ja pärast toetust nii rannajalgpalliliidult, Eesti Jalgpalli Liidult kui ka minu kandidatuuri toetamist Rando poolt otsustasin pakkumise vastu võtta,“ kommenteeris Marmor.

Rando Rand juhendas koondist möödunud kolmel hooajal. Marmor on endise peatreeneriga koos mänginud, lisaks ka tema käe all mänginud. „Tõepoolest, tema kingadesse astumine ei saa olema kerge. Ta tõstis Eesti rannajalgpalli järgmistele tasemetele aastast aastasse ning seda proovin ka mina jätkata. Minu eesmärk on viia koondis A-divisjoni. Järgmisel aastal kaasneks sellega veel üks boonus, sest 2018. aasta B-divisjoni võitja pääseb 2019. aastal toimuvatele Euroopa mängudele, mistõttu mängijatel motivatsiooniprobleeme tekkima ei peaks – kaks kärbest ühe hoobiga!“

Koondise ettevalmistus algas tavapärasest varem, sest koondisekandidaadid tulid kokku möödunud nädalavahetusel. „Tahame, et kõik oleks võimalikult professionaalne, kvaliteetne ja läbimõeldud. Soovime luua kõik eeldused, et teeksime uue hüppe. Seoses sellega, et saame tänavu esmakordselt sisetingimustes liivatreeninguid teha Tallinnas, on meil varasematest aastatest paremad ettevalmistustingimused. Üldkehalise ettevalmistuse treeninguid viin läbi MyFitnessis, kus oleme treeningkava kooskõlastanud oma ala spetsialisti, personaaltreeneri Roman Minlibajeviga. Uueks osaks meie kavas saab olema aeroobse põhja ladumine suveks, kuid plaanidesse soovime jätkuvalt jätta Hispaania-laagri, kui Giverolas loodame kevadel taaskord teha nädalase laagri, et kohapeal tugevate koondiste vastu mängupraktikat saada. Oleme koondise kandidaatide nimekirja pikemaks venitanud, kaasanud kaheksa uut nime ja seda kõike selleks, et meeskonnasisest konkurentsi suurendada. Ma tahan, et kõik näeksid kõvasti vaeva ja tõestaksid oma väärtust koondisele – oma koht on vaja välja võidelda,“ lisas Marmor.

Kristan Marmor (sündinud 27.02.1987) on endine jalgpallur, kes mängis FC Levadias aastatel 2006-2009 ning tegi 2009. aastal oma debüüdi jalgpallikoondises. Rannajalgpallis on tänaseks 30-aastase Marmori karjäär olnud väga edukas, kui 2012-2013 võitis ta SK Auguri särgis Eesti meistritiitli ning nii 2013. kui ka 2014. aastal valiti ta Eesti parimaks rannajalgpalluriks. 2011-2014 rannajalgpallikoondise kaptenipaela kandnud Marmori karjääri saatsid kahjuks vigastused, mistõttu otsustas Marmor treeneriameti kasuks. Alates 2014. aastast on ta olnud SK Auguri rannajalgpallimeeskonna peatreener.

Rannajalgpallikoondist juhendas aastatel 2015-2017 Rando Rand, kes teenis 2015. aastal Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna. Pikka usutlust Randiga saab lugeda detsembrikuu Jalkast.