Eesti rannajalgpallikoondis näitas kahel korral tugevale Šveitsile hambaid

Eesti rannajalgpallikoondis naasis Hispaanias Giverolas toimunud treeninglaagrist, kus kohtuti kahel korral maailma tippmeeskonna Šveitsiga.

Šveits, kes juba selle kuu lõpus alustab MM-tiitli jahti Bahamal, alistas Eesti esimeses matšis 7:3 ning oli teises mängus parem 10:7. Eesti suutis mõlemas mängus suurt vastupanu osutuda – esimese mängus suudeti nii 0:1 kui ka 1:2 kaotusseisudest viigistada, teises kohtumises oldi eduseisus nii esimese kui ka teise kolmandiku järel vastavalt 3:0 ja 5:4. Avakohtumises olid meie väravate autoriteks Priit Mäeorg, Ragnar Rump ja Indrek Palm. Teises kohtumises sahistasid võrku Leo Kuuse, Ragnar Rump (2), Roman Minlibajev, Kevin Sooaluste (2) ja Sander Lepik.

„Laager oli väga hästi korraldatud. Mõlemad mängu küll Šveitsile kaotasime, aga arvestades, kus nemad oma ettevalmistusega on, siis kümne löödud väravaga võib kokkuvõttes rahule jääda,“ ütles mängija Roman Minlibajev.

„Esimeses mängus tulid nad meie vastu oma tuumikuga. Suutsime küll ilusti mängus olla, aga kvaliteedivahet oli tunda. Samas tasub arvestada, et nemad olid juba pikalt laagris olnud, meie aga esimesi kordi liival. Kuigi suutsime 0:1 ja 1:2 pealt seisu viigistada, siis lõpuks võtsid nad individuaalse meisterlikkusega meid ära,“ sõnas Minlibajev.

„Teises mängus oli näha, et nad tulid veidi mütsiga lööma ning see kajastus ka selles, et esimese kahe kolmandiku järel me juhtisime. Neilgi on meeskonnasiseselt näha kvaliteedivahet. Aga [Šveitsi peatreener] Angelo Schirinzi kaotada ei tahtnud. Põhimehed toodi mängu ja nende seas ka Noël Ott, keda võrreldakse jalgpallimaailma Lionel Messiga. Temaga on igal meeskonnal raske ning meile lõi ta teises mängus kuus väravat, mis näitab nii mõndagi,“ lisas ta.

Personaaltreenerina töötav Minlibajev aitab meeskonnal püsida heas vormis. „Olen võtnud üldfüüsilise poole enda peale, kuigi esmajärjekorras olen ikkagi mängija. Aprilli lõpuni käisime koondisega minu juhendamisel MyFitnessis üldfüüsilistel treeningutel ning kui panna sinna lisaks ka liiva peal toimuvad treeningud Nõos, siis on ettevalmistused hooajaks kulgenud edukalt,“ sõnas Minlibajev.

Koondise tippsündmuseks on tänavu Euroliiga, mille etapid toimuvad Venemaal, Ungaris, Aserbaidžaanis ja Hispaanias. Eesti võtab osa etapist Moskvas, mis toimub 28.-30. juulini. Meeskonna peatreener on Rando Rand.

Eesti rannajalgpallikoondis Hispaania laagris:

Markus Lukk (09.02.1984) – BSC Peugeot

Marten Rimmel (04.04.1995) – Nõmme BSC Olybet

Roman Minlibajev (17.03.1987) – SK Augur Enemat

Priit Mäeorg (09.12.1987) – Nõmme BSC OlyBet

Kevin Sooaluste (09.12.1987) – Nõmme BSC OlyBet

Sander Lepik (14.02.1993) – SK Augur Enemat

Indrek Palm (23.11.1982) – Nõmme BSC OlyBet

Erol Kigaste (24.10.1990) – SanTeh

Ragnar Rump (12.09.1991) – BSC Peugeot

Marko Truusalu (08.03.1984) – BSC Peugeot

Leo Kuuse (15.04.1991) – SK Augur Enemat

Delegatsioon juht: Kari-Andri Kask