Eesti Premium liiga kohtunik andis punase kaardi valele mängijale

Reedel õhtul naasis Premium liiga väikeselt puhkuselt tõelise pauguga, kui Pärnu Vapruse ja Viljandi Tuleviku mängus eemaldas matši peakohtunik Grigori Ošomkov vale mängija. Eesti Jalgpalli Liit selgitas, et punane kaart läheb tühistamisele, vahendab Soccernet.

Tulevik oli Pärnu Rannastaadionil mängu 3:1 juhtimas, kui Vapruse vutimees Toomas Pent 37. minutil viimase mehena Viljandi pallivõluri Heroli määrustevastaselt maha tõmbas. Oma selle hooaja 16. meistriliiga kohtumist vilistanud Ošomkov nägi olukorda aga valesti või ajas midagi sassi ning näitas punast kaarti Pendi asemel hoopis tema meeskonnakaaslasele Uku Kõrrele, kes väljakult lahkuma pidi. Pärnu kaotas lõpuks mängu 2:3, seejuures viimane lõpp mängiti kümme kümne vastu, sest teisel üleminutil sai oma teise kollase Janar Õunap - seekord näitas Ošomkov punast õigele pallurile.

"Kuna anti valele mehele punane, siis vastavalt reeglitele see punane tühistatakse. See tähendab, et mängija järgmist mängu vahele jätma ei pea," ütles jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht. "See (valele mängijale kaardi andmine) on ainus olukord, mis võimaldab kaardi tühistamist."