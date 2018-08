Eesti poolkaitsja sõlmis lepingu Bulgaaria tippklubiga

Klubi kodulehe teatel sõlmiti Vaštšukiga pooleaastane laenuleping, pärast mida on Levskil võimalus ta välja osta.

Levski on 26-kordne Bulgaaria meister ja 25-kordne karikavõitja. Eelmisel aastal lõpetati kõrgliigas pronksmedalitega. Viimati tuldi meistriks 2009. aastal.

Vaštšuki siirdumises kuulsasse klubisse mängis suurt rolli peatreener Slaviša Stojanovic, kes varem juhendas Riia klubi.

Eesti klubidest TVMK-d ja Infoneti esindanud Vaštšuk siirdus välismaale 2012. aastal, kui hakkas pallima Moskva Dinamo akadeemias. Aasta hiljem liitus ta Inglismaal Readingu akadeemiaga, mängides laenulepingu alusel ka Inglismaa madalamas liigas Farnborough's. Eesti koondist on ta esindandu U16, U17, U19 ja U21 tasemel.

Segastel asjaoludel pole teda seni A-koondise tegemistesse kaasatud. Koondise peatreener Martin Reim ütles mullu novembris Soccernet.ee-le: "Vaštšukiga on väga lihtne seis. See initsiatiiv peab tulema mängijalt, sest tema on selgesõnaliselt öelnud, et ei taha Eesti koondises mängida. Seda ütles ta mulle juba U21 koondises."

Vaštšuk vastas Reimile oma Facebooki konto vahendusel: "Kahjuks meil peatreeneriga juhtus arusaamatus. Ütlesin EI, mitte selle peale, et ma ei taha mängida koondises, vaid sellepärast, et mul olid isiklikud põhjused. Mul oli ja on soov mängida Eesti koondise eest, terve elu elan siin ja armastan Eesti riiki ning alati soovin koondisele edu mängudel!"