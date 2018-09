Eesti noortekoondise jalgpallur jätkab karjääri Tšehhis

Sel hooajal peamiselt Flora U21 eest esiliigas mänginud Šlein jätkab oma karjääri Tšehhis, kus liitub pooleaastase laenulepingu alusel mullu kõrgliigas mänginud, kuid käimasolevaks hooajaks esiliigasse langenud Vysocinaga, teatas Flora oma kodulehel. Kevadel 22. sünnipäeva tähistanud Šleini leping kehtib 2019. aasta jaanuari lõpuni.

Sel hooajal on Šlein Premium liigas platsil käinud vaid kahes kohtumises, saades kirja 134 minutit, esiliigas on tema saldos vastavalt kaheksa mängu ja 655 minutit. Alates 2013. aastast, mil Legioni kasvandikust poolkaitsja Floraga liitus, on tal Premium liigas kirjas kokku 58 mängu. Eesti U21 koondise eest on Šlein väljakul käinud 21 korral.