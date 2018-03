Eesti noortekoondis kaotas teistkordselt Leedule, peatreener Arbeiter kiitis mängijate võitlusvaimu

Eesti U19 jalgpallikoondis läks teist korda kolme päeva jooksul vastamisi Leedu eakaaslastega ning kui esimeses kohtumises tunnistati vastaste nappi 3:2 paremust, tuli teises mängus alla vanduda 0:2.

Tablool püsis väravateta viik kuni 75. minutini – seejärel läks Leedu kohtumist juhtima, kui värava autoriks oli Justas Marazas. Mängu lõppskoor vormistati normaalaja viimasel minutil, kui täpne oli Darius Zubauskas.

Koondise peatreener Argo Arbeiter nägi mõlemas kohtumises nii positiivseid momente kui ka kohti, mis vajaksid parandamist. „Võitlusvaimuga poistel probleemi ei ole, seda näitas ka see, et esimeses mängus tulime kaks korda kaotusseisust välja. Murekoht on pigem see, kuidas me lasime endale väravad lüüa. Pigem olid need individuaalsed eksimused, aga need on ka asjad, mida on kõige kergem parandada. Mingis mõttes on isegi hea, et need eksimused tulid praegu ja saime need videote ja analüüside abil läbi vaadata.”

„Kui mõlemad mängud võtta kokku, siis oli tasavägine pusimine. Saime mitu korda ilusti läbi mängitud olukorrad, mida oleme harjutanud ja ma arvan, et poisid andsid endast kõik. Esimeses kohtumises suutsime kogu tempoga kaasa minna rahulikult. Teises mängus tuli kuskil 65. minuti peal väike ärakukkumine tempo mõttes, aga mul on hea meel, et esimeses kohtumises saime sellega hästi hakkama,” oli peatreener rahul, et mängijad pidasid vastastega sammu.

Võrreldes esimese kohtumisega, tegi Eesti teiseks mänguks algkoosseisus kaheksa vahetust ning kokku teenisid kahe päeva jooksul mänguaega 20 mängijat. Arbeiteri sõnul olid maavõistlused Leeduga heaks kohaks, kus näha võimalikult palju mängijaid.

„Kui sul on ainult üks päev vahet mängudel, siis ei saa väljakule panna järjest samu mängijaid, sest vigastusterisk on suur. Meil on õnneks piisavalt palju poisse. Ka Balti turniiril on kolm mängu, valikturniiril on vaja pidada kolm kohtumist suhteliselt lühikese ajaga. Saame hea ülevaate kogu grupist ja vanusest, kellega saame tulevastes mängudes arvestada. Me näeme, kes saavad ülesannetega hakkama ja, kellel on mingeid vajaka jäämisi, mida oleks vaja parandada. Selles võtmes olid need väga väärtuslikud kaks mängu.”

U19 koondis võõrustab oktoobris EM-valikturniiri alagrupikohtumisi. Eestiga kuuluvad ühte alagruppi Itaalia, Taani ja Soome. Mängud toimuvad 10., 13. ja 16. oktoobril.