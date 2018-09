Eesti neljanda liiga meeskond teeb publikunumbri poolest silmad ette 70 protsendile Premium liiga klubidest

Ükskord pannud Tabasalu publikunumber Eesti jalgpalliliitu lausa niivõrd imestama, et ametnikud tõmbasid mängu protokollis vastava numbri jämedalt saja võrra vähemaks. "Nad väitsid, et pole võimalik, et teil nii palju rahvast staadionil käib. Aga tegelikult hajuvad need inimesed suurel, 400-meetrise jooksurajaga staadioni peal lihtsalt ära," ütleb Saksus.

Võistlus noortegruppide vahel

Inimeste loendamiseks jagatakse Tabasalu mängudel igale külastajale - ka tasuta mängudel - piletid, mis osalevad vaheajal loosimises. "Vaheajal loeme piletikontsud kokku ja lisame sinna palli- ja maskotipoisid ning korraldusega seotud inimesed, kellele pole piletit näppu antud," selgitab Saksus, kuidas publikunumber tekib.

Suure osa publikust moodustavad Tabasalul oma klubi noored ning nende vanemad, sõbrad ja sugulased. Kavala nipina on klubi noortegruppide seas korraldatud võistlus, kus iga mängule toodud ema, isa, onu, tädi, vend, õde, vanaema või vanaisa annab punkte. Aasta lõpus sõidab enim punkte kogunud treeninggrupp preemiareisile Pärnu Tervise Paradiisi.

Kes Eesti ühe rohkearvulisema publikuga jalgpallimatšist veel osa tahab saada, siis sel hooajal on Tabasalul järel kolm kodumängu, neist esimene leiab aset esmaspäeval kell 20 FC Otepää vastu. 11. oktoobril võõrustatakse Raplamaad ja 28. oktoobril TJK Legioni duubelvõistkonda.

Tabasalu publikuhuvile mõjus kindlasti positiivselt ka endise Eesti koondislase ja meistriliiga kogemustega treeneri Marko Kristali palkamine augustis. Esimest mängu Kristali tüürimisel kogunes Tabasalu Arenale vaatama 468 pealtvaatajat. Nimekamatest mängijatest kuuluvad Tabasalu tuumikusse endine Levadia ja Infoneti keskväljamaestro Konstantin Nahk ning meistriliiga kogemustega ründaja Edwin Stüf ja poolkaitsja Rasmus Tomson.