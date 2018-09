Eesti naisjalgpallurid välismaal: Inna Zlidnis oli lähirivaali vastu resultatiivne

Soome kõrgliigas said valusa kaotuse Pille Raadik, Signy Aarna ja nende koduklubi Åland United, kui võõrsil jäädi 0:1 alla PK-35 Vantaale. Mängu ainuke värav sündis 69. minutil. Nii Raadik kui ka Aarna tegid kaasa terve kohtumise. Võiduga tõusis PK-35 tabelis Ålandist mööda. Eestlannade koduklubi asub 43 punktiga kolmandal kohal, PK-35 edestab neid kahe punktiga ja tabeli tipus on 47 punktiga HJK. Hooaja lõpuni on jäänud veel kaks vooru.