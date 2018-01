Eesti naisjalgpallur siirdus mängima välisliigasse

Eesti naiste jalgpallikoondise mängija Liivi Sõrmus liitus Malta kõrgliigaklubi FC Kirkop Unitediga.

25aastane poolkaitsja on seni kuulunud Pärnu JK ridadesse, esindades naiskonda Meistriliigas alates 2008. aastast. Kokku on ta Eesti kõrgliigas väljakul käinud 154 kohtumises ja olnud resultatiivne 33 korral. Naiste koondises on Sõrmus kirja saanud 11 mängu ning löönud ka ühe värava.

„Välismaal elamise mõte tekkisid mul juba õpingute ajal. Kui kevadel kooli lõpetasin, siis tundsin, et Eestis ei hoia mind tegelikult miski kinni ning praegu on õige aeg see samm teha. Malta kasuks langeks otsus seetõttu, et kuigi ta asub Euroopas, on siiski tegemist meie mõistes eksootilise kohaga, kus eluolu on Eestiga võrreldes üpris erinev. Leian, et iga inimene võiks oma elu jooksul vähemalt teatud perioodi välismaal elada, kuna see aitab inimesena kasvada,” põhjendas Sõrmus otsust liikuda Eestist väljapoole.

Klubis on teda ees ootamas teinegi koondislane Liis Pello, kes liitus naiskonnaga 2016. aastal ja on kanda kinnitanud põhimängijana. Sel hooajal on poolkaitsja kaasa teinud seitsmes kohtumises ja löönud kaks väravat. „Ta [Pello] on mulle erinevate toimingute juures suureks abiks olnud. Just seetõttu tundus ka loogiline samm minna mängima samasse klubisse, kus temagi mängib. Sain temalt klubi kohta ülevaate ning tundsin, et see võiks ka minu jaoks õige koht olla,” sõnas Sõrmus.

Malta naiste kõrgliiga hooaeg on hetkel täies hoos, kui peetud on kaheksa vooru. Enne järgmise vooru algust jagatakse liigatabel kaheks - kuus esimest naiskonda hakkavad omavahel võitlema medalite pärast ning kolm alumist võistkonda liigasse püsimajäämise nimel. Kirkop hoiab hetkel 11 punktiga viiendat positsiooni. Tabeli tipus paiknevad Birkirkara ja Hibernians, kellel on koos võrdselt 22 punkti. Kolmandal kohal asuvast Mgarr Unitedist jääb Kirkop vaid viie punkti kaugusele. Hooaeg jõuab lõpule aprillikuus.

Uue väljakutse suhtes on Sõrmus positiivselt meelestatud: „Malta kõrgliigas on mitu aastat olnud kaks tugevat naiskonda, kes kordamööda meistritiitli eest võitlevad. Kuigi Kirkop kuulub pigem tabeli keskmikute hulka, on viimastel aastatel nad palju juurde pannud ning miinimumeesmärgiks on seatud liiga kolmas koht. Praegu asume liigatabelis viiendal real, kuid hooaja lõpuni on veel 10 mängu, seega loodame kindlasti tugeva lõpu teha. Mängustiil on siin kiire ja tehniline ning nõuab ilmselt natuke harjumist, kuid usun, et see arendab mind mängijana. Liitun võistkonnaga tõenäoliselt järgmisel nädalal ja olen väga motiveeritud, et naiskonnale abiks olla. Usun, et suudame ka tabeliliidritelt punkte näpata.”