Eesti meister jäi Maltal häbisse

FCI Tallinna debüüt jalgpalli Meistrite liigas nurjus – 0 : 2 kaotus Malta klubile Hibernians kahandas edasipääsulootuse õhkõrnaks.

Mullu esimest korda Eesti meistriks kroonitud FCI alustas võõrsil tarmukalt. Juba 5. minutil teeniti penalti, mille Kirill Nesterov kasutamata jättis. Veidi hiljem tabas Pavel Dõmovi löök latti. Saatuslikuks said teise poolaja kaks sarnast olukorda: Hibernians avas 53. minutil skoori pärast karistuslööki, kümme minutit hiljem suunas Aleksandr Volodin peaga oma väravasse võõrustajate nurgalöögi.

„Mõistagi on nii äärmiselt kurb kaotada. Standardolukorrad on meie suur murelaps. Meil ei ole lihtsalt piisavalt pikki ja õhus võimsaid mängijaid. Teadsime, et ka Hibernians on teisel korrusel ohtlik. Harjutasime ja valmistusime selleks, aga... Tuleb edasi töötada, ega muu aita,” mõtiskles FCI peatreener Aleksandr Puštov.

Järgmisel teisipäeval Lillekülas peetava kordusmängu eel ei visanud Puštov püssi põõsasse. Kaugel sellest. „Nägime, et vastane on jõukohane. 0 : 2 on raske seis, aga minu usk pole küll kuhugi kadunud. Rahuneme veidi ja võitleme edasi,” sõnas juhendaja, kes ei olnud hoolealuste Maltal näidatu pärast kuri. „Mul ei ole meeskonnale etteheiteid. Tahtmist oli ja mänguplaanist peeti korralikult kinni. Kahjuks jäi värav löömata, kuigi minu arvates väärisime seda.”

Andres Vaher