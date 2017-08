Eesti mängu võti: kaitse peab pidama

Peatreener Martin Reimi käe all pole Eesti võõrsil pidanud palju valikmänge: ainsateks kogemusteks on 1 : 8 krahh Belgias ja konservatiivne 0 : 0 viik Küprosel. Ettevaatlikult asuvad sinisärgid võitlusesse ka täna õhtul Pireuse Olympiakose punasel kodustaadionil.

"Seni, kui taga on null, siis on võimalik neid mänge võita," selgitas Reim. „Kreeka ei ole lihtne koht, kus võõrsil mängida, aga samal ajal tuleb meil meeles pidada, et kui me ainult kaitsesse jääme, siis on keeruline vastast. Ründeteravus on vaja tagasi tuua."