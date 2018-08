Eesti legende juhendab Soomega matšis vägev treeneritekolmik

„Praeguse plaaniga pole veel täpselt paika pannud, mis vastutusala kellelegi kuulub, aga kindlasti on enne mängu toimumas mitmeid olulisi kohtumisi,“ naljatleb Reim. „Mängijad on tegelikult nii kogenud, et neid väga palju juhendama ei pea.“

Eesti meeskond on viimastel päevadel saanud täiendusi ning võistkonna ridades tulevad väljakule sellised legendid nagu Marko Kristal (143/9), Andres Oper (134/38), Mart Poom (120/0), Kristen Viikmäe (115/15), Raio Piiroja (114/8), Joel Lindpere (107/7), Teet Allas (73/2), Sergei Pareiko (65/0), Andrei Stepanov (89/1), Sergei Hohlov-Simson (58/2) Alo Bärengrub (48/0), Aivar Anniste (45/3), Tihhon Šišov (42/0), Liivo Leetma (36/0), Argo Arbeiter (29/6), Aleksander Saharov (25/1), Mati Pari (22/1), Igor Prins (20/0), Andrei Borissov (14/0), Jevgeni Novikov (13/2) ja Karl Palatu (9/0). Samuti tõmbavad sinisärgi selga Tiit Kõmper ja Hans Näks.

Soome poolt tulevad platsile Jari Litmanen (137/32), Jonatan Johansson (105/22), Aki Riihilahti (69/11), Olli Huttunen (61/0), Markku Kanerva (59/1), Kari Laukkanen (49/0), Harri Ylönen (45/1), Janne Saarinen (42/0), Tommi Grönlund (36/2), Janne Lindberg (34/1), Petri Helin (27/2), Kari Rissanen (25/1), Marko Tuomela (24/2), Tommi Paavola (23/1), Ville Nylund (21/0), Paulus Roiha (20/4), Jussi Nuorela (20/1), Rami Rantanen (18/1), Tommi Kautonen (9/0) ja Sebastian Sorsa (6/0). Meeskonda juhendab Jari-Pekka Keurulainen.

Pääsmed on müügil Piletilevis. Ühe pileti hind on 5 eurot. Tasuta pääsevad mängule noored sünniaastaga 2000-2018 ning lisaks 1954. aastal või varem sündinud. Staadioni väravad avatakse kell 17.30.