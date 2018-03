Eesti koondislase debüüt Taani liigas lõppes vigastusega

Endine Nõmme Kalju paremkaitsja Karl Mööl tegi eile Taani esiliigas HB Köge ridades debüüdi, kuid sai avapoolajal vigastada.

"Tegin täna oma debüüdi, kuid seda jääb varjutama asjaolu, et poolaja lõpus kukkusin õnnetult käe peale nii, et küünarnukk käis tagurpidi," kommenteeris Eesti koondislane Facebookis. "Õnneks katki ei ole. Loodetavasti mõne päevaga on korras."

Köge kaotas kodus kohtumise Brabrandile 1:2. Mööli klubi hoiab 23 vooru järel tabelis seitsmendat kohta, Brabrand on eelviimane ehk 11.

"Mäng ise algas kiire vastaste väravaga, kus karistati ära valesööt keskväljale, mis oli ka poolaja ainuke reaalne ohtlik olukord, kuid vahel sellest piisab, et mäng võita. Lõime ise ka võimalusi, kuid mitu head olukorda jäid löömata," kirjeldas Mööl mängu.

"Ei saa öelda, et mängupilt oleks olnud hea, kuid võimalused olid olemas. Teine poolaeg lõime ise kiire 1:1, kuid kohe järgi saime punase, mille kasutasid lõpuks vastased ära ning lõppseisuks Brabrandi vastu 1:2 kaotus."

"Kindlasti olukord on raske, sest välja on vaja tulla kaotusseeriast ning ilmselgelt oodatakse meilt enamat. Aga jalgpall on kord juba selline, tuleb edasi minna," lisas ta.

Mööl oleks osalenud ka koondisega lõppenud Kaukaasia turneel, kuid loobus Martin Reimi kutsest omal soovil.