Eesti koondislane liitus Küprose meistriga

Eesti naiste koondist seni 20 korral esindanud Tiina Trutsi siirdus Küprose meistri Barcelona FA Women ridadesse.

Alates 2014. aastast õppis ja mängis Trutsi South Alabama ülikooli naiskonnas, tehes kaasa USA tugevaimas üliõpilasliigas. Ameerikasse siirdus 24-aastane poolkaitsja FC Florast.

Barcelona FA tuli eelmisel hooajal Küprose meistriks, edestades kümne naiskonna konkurentsis lähimat jälitajat viie punktiga. Augustis tehakse kaasa ka UEFA Meistrite liiga eelringis.

„Mul oli alati siht silme ees, et pärast ülikooli lõpetamist tahaksin jalgpalli edasi professionaalselt mängima minna. Agendi kaudu sain kontakti erinevate Euroopa klubidega ja pärast paari pakkumise lähemalt vaatamist otsustasin Barcelona FA kasuks,” sõnas poolkaitsja.

Klubiga sõlmis Trutsi lepingu üheks hooajaks.

„Tahan pürgida mängijana järgmisele tasemele ning panna ennast proovile uues keskkonnas. Võistkonnas on Küprose, Elevandiluuranniku ja Nigeeria koondislasi, kes on juba eelnevalt profina välismaal mänginud naised, seega pean ennast kohe tõestama. Loodetavasti on see kogemus samm edasi, et tulevikus pääseda veelgi tugevamatesse liigadesse ja klubidesse. Ootan elevusega, et saaks koos oma uue võistkonnaga juba Meistrite Liigas end proovile panna,” rääkis eestlanna lähemalt oma eesmärkidest.