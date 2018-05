Eesti koondise võtmemängija sai hirmutava vigastuse ja viidi haiglasse

Norra jalgpalli kõrgliigas jäi tänane mängupäev lühikeseks Eesti koondise paremkaitsjale Taijo Tenistele, kes sai juba 20. minutil tõsiselt vigastada ja viidi väljakult otse haiglasse.

Bergeni Branni mängumees kukkus duellis Starti klubi ründaja Kasper Skaanesiga peadpidi vastu kunstmuru.

"Ääretult jube vaatepilt! Loodame, et temaga saab korda," ütles Norra Eurospordi ekspertkommentaator, kui Teniste veel maas lebas ja meedikutelt esmaabi sai.

Intsidendi juhtudes jooksis kiirelt platsile ka Branni peatreener Lars Arne Nilsen, kellel kohtunik palus oma pingi juurde naasta.

"See oli kole, aga me oleme tema kohta juba häid uudiseid saanud. Ta on visa võitleja ning tuleb varsti tagasi," ütles Nilsen juba poolajal Eurospordile.

Tenistega läks haiglasse kaasa Branni spordidirektor Rune Soltvedt, kes ütles Eurospordile saadetud SMS-is, et eestlane on kogu aja olnud teadvusel ning pidevalt mängu tulemuse kohta uurinud.

Brann võitis kohtumise tabeli punase laterna vastu 1:0 ning jätkab kindlalt liidrikohal, edestades lähimat jälitajat Rosenborgi kümne punktiga.