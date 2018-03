Eesti koondise poolkaitsja läks Poola klubi päästma

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Sergei Mošnikov siirdus Poola esiliigaklubisse Leczna Gornik.

Varem on 30-aastane Mošnikov Poolas mänginud ka Zabrze Gornikus ja Szczecini Pogonis. 2016. aastal kuulus ta FC Infoneti ning eelmisel aastal FC Minski ja Soome klubi PS Kemi rivistusse.

"Sergei on suurte kogemustega mängija nii klubi kui koondise tasandil. Usume, et temas on meie eesmärkide saavutamisel abi," ütles klubi kodulehele president Veljko Nikitovic.

"Mul on lepingu sõlmimise üle hea meel. Meeskond võttis mind hästi vastu. Tunnen mõnda mängijat oma viimasest Poolas viibimisest. Tahan olla meeskonnale võimalikult kasulik," sõnas Mošnikov ise.

Eelmisel aastal kuulus Gornik veel Poola kõrgliigasse, kuid praegu võideldakse esiliigasse püsimajäämise eest.

Mošnikov on Eesti koondist esindanud 35 kohtumises ja löönud kaks väravat. Ta oli osaline ka viimases maavõistlusmängus Rootsi vastu, mis viigistati Abu Dhabis 1:1 ning sai kahes mängus platsile Okeaania turneel.