Eesti jalgpallikoondise koondise poolkaitsja Ilja Antonov sõlmis lepingu Austria esiliigaklubiga SV Horn.

Mõned kuud enne eelmise hooaja lõppu avaldas Taani kõrgliigaklubi Sönderjyske soovi Antonovi ostmiseks, aga 24-aastase palluri toonase tööandja FC Levadia juhtkond keeldus, kuna pidas pakutud üleminekusummat ebapiisavaks. Sellise tasemega klubi huvi sai jalgpallurile siiski heaks motivatsiooniks lääne suunas vaadata, kirjutab Soccernet.ee.

Talvisel üleminekuperioodil sai Antonov konkreetseid pakkumisi Rootsist, Soomest, Norrast, Poolast ja Austriast. Juttude tasandil tunti huvi Iisraelist ja Hollandist.

Kõige tugevamat huvi tundsid poolakate Chojniczanka ja austerlaste Horn, viimase omanikuks on AC Milani poolkaitsja Keisuke Honda. Mõlemad klubid panid lepingud lauale.

"Ma valisin SV Horni. Ma tegin seda mitte ainult sellepärast, et nad pakkusid parimat lepingut. Mulle meeldis siin kõik: professionaalsus läbirääkimistel, väike ilus hubane linn, suurepärane treeningbaas ja kollektiiv. Pärast mõnda treeningut ja ühte Viinis toimunud kontrollmängu mõistsin, et tahan jääda just siia," kommenteeris Antonov oma esindaja Dmitri Krasilnikovi vahendusel.

"Minu jaoks on see esimene välisleping ja uus kogemus. Võimalik, et selles meeskonnas tuleb mul natuke mängustiili muuta, mängida ründavamas rollis. Aga see roll on mulle hästi tuttav. Püüan uue klubi juhtkonna ja treenerite usaldust õigustada," jätkas Antonov.

Horn paikneb Austria esiliigas kümne meeskonna seas kaheksandal kohal. Liigahooaeg jätkub talvepausi järel 24. veebruaril.