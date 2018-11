Eesti koondise põhimeest ähvardab Rahvuste liiga mängudest eemalejäämine

See on seadnud kahtluse alla ka tema osalemise novembrikuistes koondisemängudes, kirjutab Soccernet.ee.

"Väikese varba luumurd on. Nädal aega olen olnud vigastatud," selgitas 25-aastane Mets oma puudumist.

Kas Rahvuste liiga mängud Ungari ja Kreekaga on ohus? "See nädal on aega veel ravida ja siis järgmisel nädalal vaatame, mis seis on," lisas Mets.

Sügisesest neljast mängust kolmes kaasa teinud Metsa osalemise muudab veelgi olulisemaks faktor, et Nikita Baranov kannab Ungari vastu mängukeeldu ja kapten Ragnar Klavan pole endiselt vigastusest taastunud.