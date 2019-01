Eesti koondise jalgpallur on Rootsis testimisel

2018. aastal Rootsi esiliiga 16 meeskonna konkurentsis kümnenda kohaga lõpetanud Götebori klubi on neljakordne Rootsi meister, aga viimane tiitel tuli 1954. aastal, kirjutab Soccernet.ee.

Lisaks 26-aastasele Eesti väravavahile on GAIS-is testimisel ka 23-aastane Rootsi keskkaitsja Marcus Haglind-Sangre.

Meeskonna peatreener Bosko Orovic sõnas, et mehed on seal asja pärast: "Kui me neist huvitatud ei oleks, siis nad poleks siin. Jälgime neid, aga teeme väga kindla peale valikuid, sest meie eelarve ei ole kummist."

Viimased kaks hooaega mängis Meerits Soomes VPS-is, kust lõppenud sügisel lahkus.