Eesti koondise eeldatav algkoosseis Kreeka vastu - kes täidab Klavani koha, kes alustab ründes?

Nikita Baranov - kuigi Sogndali klubi keskkaitsja on viimasel Norras alustanud kord algrivistusest, kord pingilt, on ta koondises kinnitanud siiski kanda Klavani paarimehena Eesti tagala kindlustamisel. Kindlasti mitte kerge südamega jätab Reim eeldatavasti pingile Enar Jäägeri, kes pärast pikka vigastuspausi on alles vaikselt end Valerenga põhikoosseisu tagasi mängimas.

Nikita Baranov mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Foto: Hendrik Osula

Taijo Teniste - "Midagi hullu ei ole. Ta on valmis," ütles Reim vahepeal hüppeliigesega kimpus olnud, kuid samas viimase liigamängu jälle kaasa teinud järjekordse "norralase" kohta. Siingi ei tohiks küsimust olla. Teniste on meie paremäärtest hetkel number üks valik ning tema pikad küljeaudid kuluvad ka alati marjaks ära.

Taijo Teniste Foto: Priit Simson

Poolkaitseliin

Henrik Ojamaa - kui kellelegi üldse hetkevormi põhjal koht algkkoosseisus garanteeritud peaks olema, siis just talle. Juulis andis ta väravasöödu Poola kõrgliigas kohe Legnica Miedzi debüütmängus ning vahetult enne koondisse tulemist sündisid Miedzi 2:0 võidumängus väravad nii tema kui ka Artur Pika söödust.

Henrik Ojamaa Foto: Ain Liiva

Artjom Dmitrijev - keskpoolkaitsja, kes Eesti koondise fännide mällu sööbinud Marouane Fellaini mahatõmbamise eest saadud punase kaardiga Belgia vastu, on Soome kõrgliigas FC Lahti eest 25 vooru peale 22 mängus platsil käinud ning enesekindlust kogunud. Igal juhul väärib kohta algrivistuses!

Artjom Dmitrijev Foto: Priit Simson

Ilja Antonov - sellest hooajast Rumeenia kõrgliigas mängiv Antonov on esimesest seitsmest mängust pingile jäänud vaid ühes ning enda sõnul uue liigaga hästi kohanenud. Viimastel aastatel on ta peaaegu alati treenerite põhimeeste rotatsiooni kuulunud. Väike tagasilöök selles osas oli vaid üks kogunemine eelmisel suvel, kui ta Reimilt üldse kutset ei teeninud.

Ilja Antonov Foto: Priit Simson

Sander Puri - Reim rääkis, et tänavused maavõistlusmängud on koondisele juurde andnud "mõned mängijad, kes mingi aeg on vaateväljast eemal olnud, kuid kes nüüd jälle mängijate ringi laiendavad ja on valmis ka homme põhis väljakule minema". See lause sobib ideaalselt iseloomustama just Puri, kes Balti turniiril Rakveres oli 2:0 võidumängus Leedu vastu vaat et isegi man of the match! Seejuures oli tegu tema esimese kohtumisega Reimi käe all. Iirimaa kõrgliigaklubis Waterfordis saadava mänguaja üle pole ka ühtegi halba sõna öelda.

Sander Puri Foto: Priit Simson

Ründaja

Henri Anier - Reim on teda Sergei Zenjoviga üsna võrdselt mängu usaldanud, kuid koduklubis on temalt väravaid tänavu tihedamini tulnud (liigamängudes viis Zenjovi nulli vastu).