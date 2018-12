Eesti koondis saab täiendust! Beglarišvili sooritas edukalt keeleeksami

"Seda hetke oleme kaua oodanud! Ka Zaka, kel kodus mitme Eesti koondise mängija särgid olemas, on kaua oodanud päeva, mil kõik vajalikud sammud Eesti kodakondsuseni tehtud saavad, et sinist särki selga proovida. Nüüd on vaja vaid paberid korda ajada ning veel selle aastanumbri sees saabki Zaka uhkeks Eesti Vabariigi passi omanikuks!" teatas FC Flora sotsiaalmeedia vahendusel.